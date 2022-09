Ant Klaipėdos apskrities VPK stogo įrengta saulės elektrinė

Klaipėdos apskrities VPK per metus suvartoja apie 1,5 mln. kWh elektros energijos. Suprojektuotos saulės energijos elektrinės bendra galia – 145,44 kW.



Minimalus pagaminti planuojamas elektros energijos kiekis – 0,14 mln. kWh per metus. Stebint trijų mėnesių, kai saulės elektrinė veikė bandomuoju rėžimu, rezultatus galima teigti, kad saulėtomis dienomis naujasis įrenginys pagamina apie pusę pastatui reikalingos elektros energijos.



Be to, naudodama vadinamąją žaliąją energiją Klaipėdos apskrities policija prisideda ir prie klimato kaitos padarinių mūsų planetai mažinimo – saulės elektrinės darbą kontroliuojanti sistema rodo, kad per šį laiką į Žemės atmosferą neišmesta daugiau nei 50 kg. CO2 ir nesudeginta apie 20 kg. anglies.

Projekto vertė – 123 459 eurai. Didžiąją dalį – 80 proc. šios sumos – skyrė Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.