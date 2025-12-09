Stebuklų kupina Palanga pradėjo šventinį Kalėdų laukimą

Vedėjai – eglė ir Kurhauzas
Puikiai nusiteikę jie užplūdo aikštę prie Kurhauzo, J. Basanavičiaus gatvę bei Jūratės ir Kastyčio skverą.
Palanga šiemet papuošta itin gražiai bei subtiliai, mat visas kurorto kalėdinių renginių ciklas pavadintas „Daugiau stebuklų po žvaigždėtu dangumi“. Taip organizatoriai linkėjo kitais metais dažniau pakelti galvą į dangų, atrasti savo žvaigždę.
Šį palinkėjimą pajuto kiekvienas, atėjęs į Eglės įžiebimo šventę ir „Palangos ledo“ atidarymą.
Palangos kultūros centro direktorė Vita Petrauskienė džiaugėsi neįprastu eglės įžiebimo šventės scenarijumi – renginį vedė du netikėti vedėjai.
Žmogaus balsu prabilo pagrindinė kurorto eglė, kurią įgarsino radijo stoties „Laluna“ laidų vedėja Jūratė Žavoronkova. Išmaniai padabintas taip, kad priminė didžiulę dovaną, su ja bendravo Kurhauzas, prabilęs aktoriaus Karolio Makausko balsu.
Scenoje pasirodė 14 balsų dermės ansamblis „Vilnius Voices“, šventinę nuotaiką kūrė Jurgis Bruzga, pakvietęs į diskoteką po atviru dangumi.
„Tyli naktis“, „Vėl Kalėdos“, „Krenta sniegas“ ir kitos giesmės privertė minią žiūrovų linguoti į taktą ir drauge dainuoti, tai dar labiau sustiprino laukimo magiją.
Šventinio renginio kulminacija tapo akimirka, kurios laukė visi – Kalėdų Senis pakvietė Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų drauge suskaičiuoti paskutines akimirkas iki eglės įžiebimo. Naujomis puošmenomis nušvitusi eglė tapo didžiojo Kalėdų laukimo Palangoje simboliu.
Įspūdingos puošmenos
Šiųmetė pagrindinė Palangos gyva žaliaskarė tradiciškai įkurdinta aikštėje greta istorinio Kurhauzo – pirmojo kurortinio viešojo pastato.
Ant jos sužibę ornamentai lyg mažas stebuklas atkartoja būtent Kurhauzo medinės dalies puošybos elementus – tai, ką beveik prieš 150 metų parinko kurorto pradininkai grafai Tiškevičiai.
Žaviomis puošmenomis pasidabino ir Kurhauzas – Palangos trečiojo amžiaus universiteto lankytojai visą mėnesį Kurhauzo eglei, papuoštai istorinio pastato viduje, rišo šiaudines žvaigždes.
Taip buvo prisiminta sena žemaičių tradicija puošti namus šventėms šiaudinėmis žvaigždėmis, vadintomis dangaus sodais.
Pasigrožėję nušvitusia žaliaskare, palangiškiai ir kurorto svečiai leidosi J. Basanavičiaus gatve link „Palangos ledo“. Kelionė link jūros tapo išties įspūdinga – išskirtinę eleganciją J. Basanavičiaus gatvėje kuria naujieji šviestuvai bei kalėdinės dekoracijos, itin daug išmonės šiemet pademonstravo ir kurorto verslininkai – J. Basanavičiaus gatvėje įsikūrusios kavinės gražiausias metų šventes pasitinka kaip niekad dailiai pasipuošusios.
Artėdami prie Jūratės ir Kastyčio skvero vaikų turintieji sustojo prie naujovės – šviečiančių kalėdinių sūpynių parko.
Daugelį viliojo ir Jūratės ir Kastyčio skvere įsikūręs Kalėdų miestelis, kur galima įsigyti kvapnių kepinių, karštos arbatos, kakavos ar kalėdinių suvenyrų.
Kviečia čiuožti net lyjant
Apsuptas kalėdinio miestelio bei šviečiančių sūpynių parko, pramogautojus Jūratės ir Kastyčio skvere pasitinka įspūdingas „Palangos ledas“ – pirmą kartą Palangoje įrengta arčiausiai jūros esanti čiuožykla po atviru dangumi.
„Palangos ledo“ įrengimu besirūpinusios biudžetinės įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus pavaduotoja komunikacijai Eglė Rupulevičienė pasakojo, kad rengiant šį projektą dirbo šios įmonės ir savivaldybės darbuotojai.
„Mums tai buvo naujas projektas, todėl teko pasitarti ir pasikonsultuoti ir su kitų miestų atstovais, kur turima čiuožyklų įrengimo patirties. Teko įvertinti visus aspektus – juk palangiškiams ir kurorto svečiams siekiama suteikti aukščiausios kokybės paslaugą ir tuo pačiu šventiniu laikotarpiu pakviesti į Palangą kuo daugiau svečių“, – pasakojo E. Rupulevičienė.
Bendras „Palangos ledo“ plotas – apie 820 kvadratinių metrų.
Čiuožti galima kiek daugiau nei 10 metrų pločio ledu padengtu žiedu, kuris juosia legendinę Jūratės ir Kastyčio skulptūrą.
Šventinę nuotaiką kuria ir „Palangos ledą“ puošianti šviesos menininko Lino Kutavičiaus sukurta apšvietimo instaliacija „Smilgos“ – ji nušvito šventės metu.
„Palangos ledo“ atidarymą lydėjo įspūdinga programa, atpasakojanti Jūratės ir Kastyčio meilės istoriją. Koncerto metu pasirodė ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės – Evgenya Redko, Vilius Popendikis, „Saulės kliošas“, „Sisters on Wire“, Rūta Mur, Leon Somov.
„Palangos ledas“ Jūratės ir Kastyčio skvere veiks iki pat sausio 18-osios. Vienkartinis 45 minučių trukmės apsilankymas ir pačiūžos vaikams, senjorams, neįgaliesiems ir turintiems Palangiškio kortelę asmenims kainuoja penkis eurus, visi kiti už šią pramogą moka septynis eurus.
„Palangos ledas“ nuo pirmadienio iki ketvirtadienio veiks 12–21.30 val. penktadieniais čiuožinėti bus galima iki 22.45 val., o šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 22 val.
