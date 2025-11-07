 Nepažintas Klaipėdos veidas užfiksuotas jaunimo kurtuose plakatuose

2025-11-07 15:00 kauno.diena.lt inf.

Atskleisti, kaip Klaipėdą mato čia gyvenantys ir studijuojantys jaunuoliai, užsimojo Vakarų Lietuvoje lyderiaujanti Klaipėdos valstybinė kolegija. Jos atstovai pakvietė jaunimą plakatuose užfiksuoti savo idėjas ir dalyvauti konkurse „Plakatonas“. 

Konkursui pateikti net 88 jaunuolių kurti plakatai. Komisijos atrinkti 19 įspūdingiausių plakatų eksponuojami parodoje Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.

Nors konkursą „Plakatonas“ organizavo Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK), jame kviesti dalyvauti ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, iš užsienio atvykę studijuoti jaunuoliai, profesinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų moksleiviai. Jiems tekusi užduotis – plakate atskleisti temą „Klaipėdos erdvės: atrask iš naujo“.

/ Renginio organizatorių nuotr.

„Skaitmeninės transformacijos amžiuje ypač svarbios šiuolaikinių technologijų valdymo kompetencijos. Kaip tik jas pagilinti ir pademonstruoti galėjo geras šimtas konkurse dalyvavusių jaunuolių. Išmoningai perteikiant Klaipėdos unikalumą reikėjo pasitelkti fotografavimo, maketavimo, grafinio dizaino, kūrybiškumo kompetencijas, kurias ugdome KVK realizuodami Skaitmeninės rinkodaros studijų programą, o konkursu paskatinome savo jėgas išbandyti ir kitų švietimo įstaigų atstovus“, – apie renginio idėją pasakojo jo sumanytojas – KVK Skaitmeninės rinkodaros studijų programos dėstytojas lekt. Saidas Rafijevas.

/ Renginio organizatorių nuotr.

Pasmalsauti, kaip Klaipėda atrodo jaunuolių akimis, galima apsilankius Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje įkurdintoje parodoje iki lapkričio 30 d.

