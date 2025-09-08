 Menų festivalis vaikams „Kurhauzo nykštukas“ kviečia susimatyti

2025-09-08 17:49 kauno.diena.lt inf.

Seniai, bet kartu ir visai čia pat – Palangos Kurhauze, senuosiuose grafų rūmuose, po grindų lentomis šmirinėja nykštukas. Ne bet koks, o pats Kurhauzo nykštukas – menų, muzikos ir pasakų saugotojas. Kiekvieną rudenį jis atveria užburtą skrynelės dangtį, pripučia į ją teatro dulkių ir kviečia visus vaikus su tėveliais į menų festivalį vaikams. Šiemet – jau aštuntąjį!

Rugsėjo 21 d. – Baltų vienybės dienos dovana „Gaja–Mara“

Pirmasis festivalio stebuklas skirtas būtent Baltų vienybės dienai. Kurhauzo koncertų salėje virpa kanklių stygos, šlama folkloro dainos – čia atgyja šviesos ir tamsos istorija. „Gaja–Mara“ – interaktyvus muzikinis judesio spektaklis, sukurtas net ir patiems mažiausiems. Besilaukiančios mamos, kūdikiai ir vos žingsniuoti pradedantys mažyliai čia atras šviesos, tamsos, metų laikų virsmų paslaptis. Prieš įžengiant – nusiaunami batai, užsimaunamos šiltos kojinės, o paskui – 30 minučių muzikos, judesio, spalvų ir dar 15 minučių žaidimų spektaklio erdvėje.

Rugsėjo 22 d. – Pasaka iš naujo: „Vištytė ir Gaidelis“

Kas sakė, kad senoji pasaka negali skraidyti į kosmosą? Keistuolių teatras kviečia į žaidimą, kuriame Vištytės akelę gali saugoti akiniai nuo saulės, o Gaidelis – mosuoti samurajaus kardu. Dvi valdingos vaikystės jėgos – fantazija ir draugystė – sujungs visus žiūrovus į vieną didelį žaidimą.

Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 23 d. – Magijos pamokos ir spalvoti žaidimai

Tądien – net dvi stebuklingos kelionės:

Rankų šešėlių teatro dirbtuvės – šešėlių diskoteka ir paslaptis, kad rankos niekada nebebus tuščios.

„Spalvoti žaidimai“ – interaktyvus šokio spektaklis patiems mažiausiems (6–36 mėn.). Vienas bilietas – vaikui ir vienam iš tėvų!

Rugsėjo 24 d. – Legenda apie Eglę žalčių karalienę

Dėl nuolatinio žiūrovų klausinėjimo, kada vėl išvysime Stalo teatro „Eglę žalčių karalienę“ į kurhauzo salę grįžta šis spektaklis. Stalo teatras iš senų rakandų prikels pasaką, kur ližė virsta karieta, žalčiai išsirango iš pyragų tešlos, o malkos prabyla vaikų balsais. Spektaklis nukels į protėvių laikus, kur laikas teka lėtai, kaip upė per rasotą pievą.

Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 25–27 d. – Pasakos ir sapnų lopšiai

Rugsėjo 25 d. – „Šarlio Pero pasakų salonas“ ir kūrybinės šveistukų dirbtuvės Trečiajame Kurhauzo aukšte, kur pro langą beveik matosi ošianti jūra, Stalo teatras pakvies į tikrą pasakų saloną. Čia aktorė ir režisierė Saulė Degutytė, tarsi gera krikštamotė, iš kempinių, kiaurasamčių, šveistukų ir kitų buities rakandų išburs Raudonkepuraitę ir Pelenę. Mažieji žiūrovai nebus vien stebėtojai – jie kviečiami kurti, klausti, dalyvauti ir išmokti, kad net paprasčiausi kasdienybės daiktai gali virsti tikrais herojais. Po pasakų laukia dirbtuvės, kuriose kiekvienas vaikas susikurs savo personažą, kad parsineštų jį namo – lyg mažą festivalio stebuklą.

Rugsėjo 26 d. – Komedija „Pirštinė“ Kurhauzo teatro salėje nuaidės linksmas, bet kartu ir išminties kupinas Taško teatro balsas. Ukrainietiška liaudies pasaka apie miške rastą pirštinę čia virsta smagia komedija vyresniems vaikams ir paaugliams. Vilkas, Lapė, Gulbė, Varlė ir net Uodas – visi nori pasisavinti rastą lobį. Scenoje kyla nesutarimai, juokas ir netikėti sprendimai, primenantys, jog kartais svarbiausia – ne daiktai, o bendrystė ir draugystė. Spektaklis kalba apie godumą, empatiją, sugyvenimą, o kartu dovanoja daug muzikos, humoro ir nuotykių – kad iš salės išeitum šypsodamasis ir šiek tiek protingesnis.

Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 27 d. – „Debesų lopšinė“ Ankstų šeštadienio rytą Kurhauzo salėje nutyla net grindų girgždesys – laikas paties švelniausio festivalio spektaklio. „Debesų lopšinė“ – tai šokio ir judesio pasaka patiems mažiausiems, 0–6 mėnesių kūdikiams ir jų tėveliams. Trys miego laumės tyliai dainuoja, švelniai sūpuoja sapnų aveles, o šviesos blykstelėjimai ir minkšti garsai ramina, kviečia į sapnų šalį. Tai ne žiūrėjimas, o buvimas kartu: kiekviena melodija ir judesys apgaubia, tarsi užtiestų švelnų debesies pleduką. Vienas bilietas galioja kūdikiui ir vienam iš tėvų, kad būtų galima džiaugtis šia pirmąja teatro patirtimi drauge.

Rugsėjo 28 d. – Filosofinė šypsena „Baisiau už tarakoną“

Festivalį užbaigs Rankų šešėlių teatras „Budrugana Lietuva“, sukūręs nuotaikingą ir kartu mąslų spektaklį apie gyvenimą daugiabutyje karantino metu. Tarakonas Lapiščiunksibantis ieškos atsakymo į klausimą, kas yra tikroji laimė.

Kurhauzo Nykštukas šypsosi ir primena:

Bilietai negrąžinami, vietų skaičius ribotas, kiekvienas vaikas gaus dovanėlę.

Festivalis vyks Palangos kurhauze, Grafų Tiškevičių alėja 1. 

Bilietai: https://palangoskultura.lt/renginiai-palangoje/.

Tad atverkite širdį pasakai ir susitiksime ten, kur menai, rakandai ir šešėliai virsta stebuklais!

Organizatorių nuotr.

 

