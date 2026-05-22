 Lietuvos jūrų muziejus skelbia poilsiavimo prie jūros ir laivybos sezono pradžią

Lietuvos jūrų muziejus skelbia poilsiavimo prie jūros ir laivybos sezono pradžią

– kviečia į retro pikniką Nerijos forte
2026-05-22 11:52
Pranešimas spauda

Artėjanti vasara ir Lietuvos jūrų muziejuje baigiama rengti paroda „Poilsiavimas Lietuvos pajūryje, 1806–1939 m.“ ima diktuoti uostamiestyje naujas madas: jau šį šeštadienį, gegužės 23 d., skelbiama poilsiavimo prie jūros sezono retro stiliumi ir laivybos sezono pradžia.

Kurėnas „SÜD.1“

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Ta proga 13.30–17 val. plaukiojantis muziejaus eksponatas kurėnas „SÜD.1“ kviečia pasisvečiuoti atvirame denyje ir paplaukioti medine Kuršių marių žvejų burvalte Dangėje (registracija – muziejaus socialiniame tinkle Facebook). Kurėnas švartuosis Dangės krantinė prie „Žvejo“ skulptūros. Gerą nuotaiką palaikys trupė ,,Tam kartui“, parodysianti gatvės spektaklį „Vivat, amžinas pajūri! Kelionė laiku“, kuris nukels mus į nostalgišką tarpukarį. Vėliau ši trupė pasirodys pėsčiųjų kelte 14 va., 15 val. ir 16 val. reisuose.

Palangos pliažas, 1936 m. Igno Stropaus fotoatvirukas. Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinys. Pirmame plane – vasarotojai su chalatais, už jų – žvejų burvaltės burė, o dešinėje antrame plane – Pajūrio halės prieangyje stovi pintas paplūdimio krėslas.
Palangos pliažas, 1936 m. Igno Stropaus fotoatvirukas. Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinys. Pirmame plane – vasarotojai su chalatais, už jų – žvejų burvaltės burė, o dešinėje antrame plane – Pajūrio halės prieangyje stovi pintas paplūdimio krėslas. / E. Bareikos nuotr.

Mėgstančius šokius jau Smiltynės pusėje pasitiks „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ ir kvies visus į pikniką 14.30 val. muziejaus kieme: lankytojai laukiami pasidabinę retro stiliumi ir pasirūpinę savo vaišėmis. Kiek vėliau „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ šoks ir mokys šokti vasarotojus.

Jaunieji muziejaus lankytojai galės prisijungti prie edukacinių užsiėmimų, supažindinančių su tarpukario mada ir sportiniais žaidimais. Muziejaus kieme akį trauks ir teatralizuotas gyvasis fotoobjektas „Retro automobilis“.

Pajūrio „gimnastų“ pasirodymas Palangoje. Vinco Uždavinio fotografija, 1929 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinys.
Pajūrio „gimnastų“ pasirodymas Palangoje. Vinco Uždavinio fotografija, 1929 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinys. / E. Bareikos nuotr.

Poilsiavimo prie jūros sezono ir laivybos sezono pradžią projekte ,,Jūra, burės ir žmonės“ parėmė Klaipėdos miesto savivaldybė.

Vakarą vainikuos Europos muziejų nakties renginys: 18 val. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre (už delfinariumo) vyks prof. dr. Eugenijaus Skerstono ir Vytenio Pauliukaičio pokalbis ,,Istorijos apie kūną, išvaizdos madas ir poilsio kultą: nuo Europos paplūdimių iki lietuviškos vasaros ritualų“.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos jūrų muziejus
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