Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras publikai žada ypatingą muzikinių kelionių savaitę

„Karalių pasaka“ – M. K. Čiurlionio pasaulio istorijos garsais
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro styginių kvartetas pristato projektą „Karalių pasaka“ – kamerinės muzikos koncertą, kuriame skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir jo amžininkų kūriniai styginių kvartetui. Koncerto pasakojimą papildys charizmatiškasis aktorius Gytis Šimelionis, kuris apjungs muziką, prisiminimus ir Čiurlionio kūrybos vizijas. Lapkričio 11 d. šį koncertą išgirs Klaipėdos moksleiviai, lapkričio 12 d. „Karalių pasaka“ nuskambės Mosėdžio gimnazijoje ir Skuodo meno mokykloje, gruodžio 5 d. – Renavo dvaro sodyboje (Mažeikių rajonas), o gruodžio 6 d. – Akmenės krašto muziejuje.
Simfoninis orkestras Nidoje
Lapkričio 13 d. 19 val. Nidoje, Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje (Taikos g. 17) vyks išskirtinis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas, kuriam diriguos teatro vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis. Koncertas „Sudėsiu savo simfoniją iš miško ošimo“ – tai muzikinė kelionė per gamtos garsus, emocijas ir klasikos šedevrus. Sakralioje Nidos erdvėje suskambės Juozo Naujalio, Edwardo Elgaro ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai.
„Jūros sonetai“
Lapkričio 14 d. 18.30 val. KVMT salėje „Marios“ publikos lauks lenkų solistės Wiktorios Wizner (mecosopranas) rečitalis „Jūros sonetai“. Nuo 2024 m. rudens KVMT trupėje dirbanti solistė jau spėjo pelnyti publikos simpatijas už vaidmenis A. Dvořako operoje „Undinė“, E. Balsio „Kelionėje į Tilžę“, miuzikle „Smuikininkas ant stogo“ bei B. Kutavičiaus operoje „Lokys“.
Rečitalio pirmoje dalyje skambės Edwardo Elgaro dainų ciklas „Jūros paveikslėliai“ (Sea Pictures), o antroje – Rogerio Quilterio kūriniai, įkvėpti jūros, mėnesienos ir angliškos lyrikos. Programą papuoš kiti kompozitoriaus dainų perliukai, tarp jų „Pūsk, pūsk, žiemos vėjau“ pagal Williamo Shakespeare’o tekstą ir šviesi daina „Svajonių sala“ iš operetės „Meilė ir grafienė“.
„Dainuojantis ruduo“
Lapkričio 15 d. 18.30 val. KVMT pirmojo aukšto fojė įvyks Klaipėdos muzikinio teatro choro koncertas „Dainuojantis ruduo“. Tai jausminga muzikinė kelionė, kurioje darniai persipina sakralumas, lyrika ir
emocinis šiltas rudens pulsas. Vyriausiojo chormeisterio Vladimiro Konstantinovo parengtoje programoje skambės Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai: M. K. Čiurlionio „Sanctus“, J. Kačinsko „Missa brevis“, S. Šimkaus „Nakties tylumoje“, V. Miškinio „Gloria Patri“ ir „Cantate Domino“, A. Pärto „Da pacem Domine“, D. Zakaro „In Monte Oliveti“, M. Palkevičiūtės „Vilnija“, V. Augustino „Kur“, „Cantemus“ ir „Du dob dob“, bei V. Konstantinovo „Tau tėvynės dangus“.
Koncertas vyks ypatingoje aplinkoje – fojė erdvėje, kurioje tarp atlikėjų ir klausytojų užsimezga artimas ryšys. „Dainuojantis ruduo“ kviečia pajusti chorinės muzikos galią ir pasimėgauti ta akimirka, kai balsai susilieja su rudens magija.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia publiką kartu patirti rudens muzikinius stebuklus ir minėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos amžinumą.
