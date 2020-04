Klaipėdos bibliotekininkų iššūkis #veidaknygė: kai knygos atgyja

Per vakar prasidėjusią 20-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę drauge su skaitytojais ir knygų autoriais Imanuelio Kanto biblioteka tikisi sukurti gausią #veidaknygių galeriją.

Ši idėja Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinio darbuotojoms kilo prieš metus, pamačius užsienio bibliotekų patirtį. Tai – smagus kūrybiškas žaidimas su knygų viršeliais – atrodo, lyg daiktai ar nuotraukų herojai išlipa iš viršelio. Pratęsti knygos viršelį nėra taip lengva. Tam ne kiekviena knyga tinka. Ieškoma, kad būtų veidas ar veido dalis, gali būti augintinis, namų aplinkos detalė ir pan. Tuomet derinama, kad veido dydis, spalvos ir rūbai maždaug atitiktų ant knygos viršelio esantį vaizdą. Tai tikras kūrybinis darbas, kartu puiki reklama to, kas yra namų knygų lentynose, be to, į knygas taip galima pažvelgti netikėtu rakursu.

Bibliotekininkai džiaugiasi, kad karantino laikotarpiu, kol bibliotekos uždarytos, skaitytojams mestas iššūkis – pabandyti patiems sukurti savo veidaknyges – neliko be atsako. Su didžiuliu azartu įsitraukė vaikai, tėveliai, mokytojai, bibliotekininkai, rašytojai ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš Šiaurės Italijos, Vokietijos bei kitų šalių. Panašu, kad ši bibliotekos iniciatyva praskaidrina jų buvimą namuose.

Kviesdama visos Lietuvos (ir ne tik) skaitytojus kurti ir dalytis savo veidaknygėmis, biblioteka ieško kūrybiškiausių, originaliausių skaitytojų darbų ir tikisi juos įvertinti. „Geriau lai knygos, o ne kaukės dengia mūsų veidus“, – tai Hamburge gyvenančios romanistės Jolitos Herlyn palinkėjimas visiems, atsiųstas kartu su jos sukurta veidaknyge su pačios autorės knyga.

Iššūkis tęsis visą karantino laikotarpį. Siųsti veidaknyges su komentaru (vardas ir iš kokio miesto) gyventojai gali e. paštu info@biblioteka.lt ir nuotraukos bus patalpintos Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešosios bibliotekos „Facebook“ galerijoje „Iššūkis #veidaknygė: kai knygos atgyja skaitytojų rankose“.

Biblioteka kviečia pasižvalgyti #veidaknygių galerijoje tiesiai iš skaitytojų namų lentynų https://bit.ly/2Vogo1q.

Bibliotekininkių sukurtos veidaknygės: https://www.facebook.com/pg/kalnupe/photos/?tab=album&album_id=2426436837621983&ref=page_internal.

Visa informacija skelbiama www.biblioteka.lt.