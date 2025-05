„Gaisrinės“ burgerių valgymo čempionate – saldus brolio revanšas ir Aurimo Mockaus asmeninis iššūkis

Gegužės 25 d. restobare „Gaisrinė“ (Žvejų g. 4, Klaipėda) vyko tradicinis burgerių valgymo čempionatas. Jau gražia pavasario pabaigtuvių tradicija tapusiame renginyje Klaipėdoje šiemet rungėsi net 26 dalyviai.

Pernai čempionate su organizatorių parengtomis užduotimis – per kuo trumpesnį laiką suvalgyti tris tradicinius restobaro „Gaisrinė“ mėsainius – greičiausiai pavyko susidoroti broliams Petrauskams. Tuomet pirmąją vietą užėmė Jonas Petrauskas, kuris tris mėsainius įveikė vos per 2 min. ir 19 s. Antroje vietoje liko Vytas Petrauskas, kuris nuo brolio atsiliko vos pora sekundžių ir užduotį įveikė per 2 min. ir 21 s.

Šiemet broliai sugrįžo į burgerių valgymo čempionatą ir vėl pelnė pirmąsias dvi prizines vietas. Tik šiais metais pirmąja vieta džiaugėsi Vytas Petrauskas, kuris tris mėsainius įveikė vos per 2 min. 18 s., tuo tarpu jo brolis Jonas šiemet liko antras atsilikęs nuo brolio tik keturiomis sekundėmis (2 min. 22 s.). Trečiąją vietą užėmė taip pat ne pirmus metus čempionate dalyvaujantis Danielius Veniukevičius, užduotį įveikęs per 3 min. 49 s.

Burgerių valgymo čempionatas. / Organizatorių nuotr.

Burgerių valgymo čempionate šiemet jėgas išmėgino ir garsus keliautojas A. Mockus. Nors laimėti šių varžybų žymiam vyrui nepavyko, A. Mockus džiaugėsi puikia renginio atmosfera ir teigė, jog mėgavosi kiekviena dalyvavimo varžybose akimirka bei įvykdė savo asmeninį iššūkį.

„Aš puikiai žinau, kur skaniausi mėsainiai Klaipėdoje, tad kodėl nepasinaudojus proga kuo daugiau jų suvalgyti beveik nemokamai. O kalbant rimtai, stipriai varžytis neketinau. Tiesiog norėjau smagiai praleisti laiką. Išsikėliau vienintelį tikslą, kad pavyktų tuos tris mėsainius įveikti per 12 minučių (maksimalų užduoties laiką) ir džiaugiuosi, kad man pavyko“, – teigė garsus keliautojas A. Mockus.

Šiemet Klaipėdoje vykstančiame burgerių valgymo čempionate rungėsi ir dalyviai iš Kretingos, Mažeikių bei kitų gretimų rajonų bei miestelių.

Renginį vedė garsus renginių ir radijo laidų vedėjas Vilius Regalas.

Burgerių valgymo čempionatas. / Organizatorių nuotr.

Pirmosios čempionato vietos nugalėtojas šiemet buvo apdovanotas 100 eurų vertės restobaro „Gaisrinė“ kuponu. Antrąją ir trečiąją vietas užėmusiems dalyviams atiteko 50 eurų vertės restobaro kuponai. Taip pat visi renginio prizininkai ir dalyviai šiemet buvo apdovanoti ir kitais vertingais renginio rėmėjų prizais.

Visi užduotį įveikę čempionato dalyviai taip pat gavo pakvietimus į gegužės 30 d. „Renginių kombinate“ vyksiantį elektroninės muzikos renginį „30 years of Sun“, kuriame, pasak rengėjų, dalyviai galės sudeginti burgerių valgymo čempionate sukauptas kalorijas.

Kaip teigia patys čempionato organizatoriai, renginys kasmet vis labiau pateisina lūkesčius, todėl neabejojama, kad burgerių valgymo čempionatas vyks ir kitais metais.

„Tai puiki pramoga ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. Džiaugiamės, kad apie šį čempionatą kasmet sužino vis daugiau žmonių už Klaipėdos ribų ir jis jau pamažu tampa regioniniu įvykiu. Todėl kitąmet tikrai planuojame vėl organizuoti burgerių valgymo čempionatą. Be to, jau tapo tradicija, kad šis renginys visuomet į Klaipėdą atneša ir gerą orą, nes visus trejus metus niekuomet čempionato savaitgalį nebuvo lietaus ar žvarbumos“, – teigė restobaro „Gaisrinė“ atstovai.