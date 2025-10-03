Klaipėdoje – pokalbiai su menininkais 

Menininkai pasidalins savo kūrybos kelio istorijomis, atskleis, kaip gimsta idėjos ir ateina įkvėpimas, kaip atrodo jų kasdienybė ir darbas studijoje. Bus kalbama ir apie tai, ar menas turi puošti, ar versti susimąstyti, ar tiesa, kad menininkai dirba tik pagal nuotaiką, bei kaip atrodo kūrėjo kelias Lietuvoje ir užsienyje.
Šiek tiek daugiau apie menininkus:
Rodionas Petroffas (Rodionas Petrovas, gim. 1985) 2011 m. baigė Vilniaus dailės akademijos dailės magistrantūrą. Nuo 2005 m. dalyvauja grupinėse parodose Europoje ir už jos ribų. Jo kūryba pristatoma galerijose, muziejuose ir tarptautinėse meno mugėse. Menininko darbų yra privačiose kolekcijose Europoje ir JAV.
Remigijus Treigys (gim. 1961) – vienas ryškiausių Lietuvos fotomenininkų. Baigė studijas Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. 1990–1995 m. buvo menininkų grupės „Doooooris“ narys. Aktyviai dalyvauja tarptautinėse rezidencijose, yra pelnęs Lietuvos fotomenininkų sąjungos premiją ir Klaipėdos miesto kultūros magistro titulą. 2021 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija už laiko ženklų poetiką fotografijoje.
Arūnė Baronaitė (gim. 1987) – biotechnologė ir menininkė, tyrinėjanti ekologinį sielvartą bei ekstraktyvizmo paliktas žymes gamtinėse medžiagose. Baigė molekulinės biologijos ir biotechnologijų studijas. Jos kūryba persmelkta posthumanistinės vaizduotės – miškas, dirva ir jūra čia tampa bendrakūrėjais ir liudininkais. A. Baronaitės fotografijos susiejamos su eksperimentine chemija – naudojami samanų ir dumblių ryškalai suteikia galimybę prabilti medžiagai.
Vitalija Petraitytė (gim. 1973) – tapytoja iš Klaipėdos, Lietuvos dailininkų sąjungos ir LATGA narė. Yra surengusi personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje, Sakartvele, Italijoje, Estijoje), net tris jos tapybos kūrinius turi Daugpilio Marko Rotkho muziejus. Dalyvauja bienalėse, simpoziumuose ir pleneruose.
Taip pat viešbutyje turėsite progą apžiūrėti įvairių Klaipėdos bienalės menininkų darbus, kurie iki spalio 31 d. bus eksponuojami šioje erdvėje, o viešbutis „Rėja“ renginio metu visus pasitiks su kavos ar arbatos puodeliu.
Esate laukiami renginyje apie miestą, meną ir kultūrą!
Daugiau informacijos: www.klaipedabiennial.lt
Organizatoriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC)
Bienalę finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė; Lietuvos kultūros taryba; Danijos meno fondas.
Meninink(i)ų sąrašas: Gabrielė Adomaitytė, Matti Aikio, Bernardas Aleknavičius, Madeleine Andersson, Tekla Aslanishvili, Arūnė Baronaitė, Nina Beier, Vitalijus Butyrinas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Dovilė Dagienė, Vytautas Daraškevičius, „Doooooris“, Milda Drazdauskaitė, Irena Giedraitienė, Henrikas Gulbinas, Karla Gruodis, Vidmantas Ilčiukas, Agnė Jokšė, Edith Karlson, Joachim Koester, Algimantas Kunčius, Česlovas Lukenskas, Paulius Makauskas, Simon Dybbroe Møller, Paulina Mongirdaitė, Katja Novitskova, Vitalija Petraitytė, Rodion Petroff, Emilija Povilanskaitė ir Clara Schweers, Romualdas Požerskis, Liudvikas Ruikas, Janina Sabaliauskaitė, Julija Skudutytė, P. Staff, Marija Sučilaitė, Malka Sultan, Veronika Šleivytė, Virgilijus Šonta, Aske Tiberg, Viktor Timofeev, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Raimundas Urbonas, Lesia Vasylchenko ir kiti.
Bienalės organizavimo komanda: Komisaras: Liudas Andrikis. Kuratorius: Valentinas Klimašauskas. Kuratoriaus asistentė: Viktorija Misiulė. Architektė: Gabrielė Černiavskaja. Prodiuserė: Žana Jegorova. Koordinatorės: Justina Trapokaitė, Gabija Savickaitė. Grafinis dizainas: Vytautas Volbekas. Komunikacija: Dora Žibaitė. Edukacinės programos kuratorė: Daura Polonskytė. Edukatorės: Aurelija Šiuškaitė, Jolanta Uktverytė. Tekstų autorė: Banga Elena Kniukštaitė. Lietuvių kalbos redaktorė: Dangė Vitkienė. Vertėjai: Alexandra Bondarev, Paulius Balčytis. Anglų kalbos redaktorė: Gemma Lloyd. Techninis įgyvendinimas: Robertas Laugalys, Tomas Tarvydas, Vaclovas Leikus, Audronius Žemgulys, Rimantas Zaleckas. Apšvietimas: Justas Bø.
Pagrindinis partneris: Šiuolaikinio meno centras (Vilnius).
Partneriai: „Arlekinas“, Baroti galerija, „Forum Cinemas“, Šeiko šokio teatras, Prano Domšaičio galerija, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, „LTG Infra“, Klaipėdos „Akropolis“, Viešbutis „Rėja“, „Meno avilys“, „Sinematika“, „Musangas“.
Informaciniai partneriai: „Jūra / Meer / Sea“ , „Kultūros uostas“, „Kultūrpolis“, dienraštis „Klaipėda“.
Rėmėjai: „Stemma Group“, „VMG group“, „Vakarų laivų gamykla“.
Dėkojame: visiems dalyvaujantiems menininkams ir menininkėms, galerijai „Meno niša“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, MO muziejui, Lietuvos jūrų muziejui, Kupiškio etnografijos muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos fotomenininkų sąjungai, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutui, „Klaipėdos kultūros fabrikui“ (KUFA), Dainiui Raupeliui, Vasilijui Safronovui, Arūnui Balčiūnui, Mindaugui Žiliui, Vsevolodui Kovalevskij, Editai Arlauskei, Mikalojui Urbonui, Laimai Andriekienei.
