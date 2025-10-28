Vaikai gali išsigąsti

Buvau pasižiūrėti moliūgų prie Žvejų rūmų. Labai patiko. Didžiausia pagarba ir padėka organizatoriams. Bet vienas dalykas užkliuvo. Sutemus tarp žmonių vaikštantys vaiduokliai ir pabaisos gali rimtai išgąsdinti vaikus. Jie juk labai jautrūs, jų akimis viskas atrodo kitaip, nei mūsų, suaugusiųjų. Kažin, ar apie tai kas nors pagalvojo?
Jonas
Apie gerą valią
Kadangi Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pademonstravo gerą valią ir įvedė sankcijas Rusijai, kurių taip laukėme, Lietuva irgi turėtų pademonstruoti gerą valią ir bent jau morališkai palaikyti JAV veiksmus prieš Venesuelą, nes šios valstybės režimas yra atviras Kremliaus sąjungininkas. Esu tikras, kad net ir moralinis palaikymas duotų netiesioginę naudą Ukrainai, Lenkijai ir Baltijos šalims.
Juozas O.
Pavogė moliūgus
Man atrodo, kad kasmet atsiranda tokių menkos savivertės žmonių, kurie vagia moliūgus, padėtus viešose vietose papuošimui. Žmonės tokius asmenis smerkia, bet kol šie patys nepamatys, kad yra nufilmuoti vaizdo stebėjimo kameromis, o įrašai viešai paskelbti, turbūt gėdos nepajus. Ir tikrai labai bjauru matyti jauną žmogų į abi rankas paslapčia imantį po moliūgą. Gėdų gėda. Labai abejoju, kad iš didelio bado taip elgiasi. Mačiau tokį įrašą apie Žvejybos uosto rajone įvykusį įvykį – gerai apsirengusi žmogysta taip apsivogė. Tik viešumas išmokys laikytis paprastų visiems nuo mažens žinomų taisyklių.
Nijolė
Į balionus reikia šaudyti
Nesuprantu, ar tikrai taip sunku sugaudyti kontrabandininkų balionus, skrendančius į Lietuvą iš Baltarusijos? O ką jei juos tiesiog šaudyti mažo kalibro šoviniais prie pat sienos? Ar jų nematyti, kai lekia virš valstybių sienos? Pagaliau turėtų būti daugybė kitų visiškai paprastų būdų juos sunaikinti, vos šiems įskridus į Lietuvos teritoriją. Juk tai galėtų daryti ir dronai. Didžiulė gėda, kad kontrabandininkai trikdo oro uostų darbą ir kelia grėsmę lėktuvams.
Vytautas
