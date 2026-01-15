Trūksta rimtos kontrolės

Praėjo savaitė, o gal net daugiau nuo didžiojo snigimo Klaipėdoje, o šaligatviai net pagrindinėje gatvėje vis dar nenuvalyti. Pagyvenusiems žmonėms dabar tikras pavojus, baisu išeiti. Man atrodo, taip yra todėl, kad dabar kovą su sniegu žmonės perleido mašinoms. Traktoriukas nuvažiavo, valymo faktą kontrolieriai užfiksavo, o rezultatas nieko nedomina. Žinau, kad kvailai atrodo, kai žmonės kaltina dėl tokių dalykų merą. Bet jeigu būtų nugramdyti šaligatviai ne tik prie Liepų gatvės 11 namo ir stotelės išvalytos ne tik tos, kurios arčiausiai savivaldybės, jeigu valdžia tiesiogiai imtųsi kontrolės, mūsų šaligatviai taip neatrodytų. Pamenu, prieš kelis dešimtmečius pabusdavome penktą ryto nuo ritmiško baksnojimo į šaligatvių ledą. Kai žmonės eidavo į darbą, šaligatviai jau būdavo nuvalyti. Viena yra sakyti, kad jau valyta, o kita – kad jau nuvalyta. Tai – visiškai skirtingi dalykai. Mokėti reikia už rezultatą, o ne pastangas.
Julius
Stintų kainos šiurpina
Apsilankiau turguje ir supratau, kad stintų neberagausiu. Kilogramo kaina – 14 eurų. Ar kas yra girdėjęs tokią? O dar kiek išmesti teks valant. Nupirkusi kilogramą šeimos nepamaitinsiu. Suprasčiau, jeigu stintų būtų mažai. Bet turguje jų turėjo visos prekeivės, kurios pardavinėjo šviežias žuvis. Taip ir išnyks tradicija žiemą paragauti agurkais kvepiančių žuvelių.
Aldona
Buvo gaila benamio
Savaitgalį vienoje parduotuvėje netoli stoties pamačiau žmogų. Apžėlęs barzda, ėjo smukliais žingsneliais iš vieno parduotuvės galo į kitą, lyg ko nors ieškodamas, bet iš tiesų jis tik šildėsi. Iš bjauraus tvaiko sprendžiu – benamis. Rūbai purvini ir labai ploni. Tada ir pagalvojau, kad mūsų socialinės tarnybos nemato kai kurių tokių žmonių. Juk turi kur nuprausti ir pervilkti švariais, šiltais rūbais. Klaipėdiečių paaukoti rūbai netelpa sandėliuose. Jeigu pats žmogus nepaprašo pagalbos, jo taip ir nemato. O jeigu žmogus tiesiog nesugeba to padaryti, kas tada?
Irena
