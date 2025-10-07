Matome kitokią Klaipėdą

Labai ačiū dienraščio „Klaipėda“ darbuotojams už puikią rubriką „Pilietinės iniciatyvos“. Kai ji atsirado, atrodo, kad laikraštis nušvito, kartu ir mano, ištikimos skaitytojos, nuotaika pagerėjo. Kaskart su didžiuliu susidomėjimu skaitau šios rubrikos straipsnius. Pasirodo, be politinių rietenų, purvinų politikų darbų ir nusikaltimų, turime puikių, šviesių žmonių ir bendruomenių. Pasirodo, greta mūsų vyksta nuostabūs dalykai. Žmonės kuria, gražina savo aplinką, padeda vieni kitiems, patys rengia šventes ir talkas. Ir visa tai daroma be projektų, tam skiriamų pinigų, o tiesiog todėl, kad tai yra normalu ir gera daryti. Norėčiau kuo daugiau tokių žmonių, tokių darbų ir straipsnių apie juos.
Ieva
Turiu kelis pasiūlymus
Noriu pakomentuoti kelis „Klaipėdoje“ perskaitytus straipsnius. Pirmiausia labai nustebau paskaitęs, kad buvęs Klaipėdos apskrities policijos viršininkas pradėjo vadovauti Mažeikių ligoninei. Pasirodo, šis buvęs komisaras yra įgijęs veterinaro profesiją. Gal juokingai skamba, bet jis bus vis arčiau medicinos nei koks nors žemės matininkas. Juk Lietuvos istorijoje buvo ir toks atvejis. Mane sudomino ir kitas tekstas apie tai, kad niekaip nepavyksta susitvarkyti su moterimi, kuri neklauso pareigūnų ir teismo sprendimų. Noriu pasiūlyti ją apkaltinti esant šnipe, tada bus labai lengva ją uždaryti, o tas, kas įvykdys užduotį, galės gauti apdovanojimą. Nes panašu, kad kito būdo įveikti moterėlę nėra.
Petras
Nedavė pasireikšti
Vis dar neatsistebiu, kad kultūros ministrą kultūrininkai pradėjo peikti nė neleidę jam ką nors nuveikti. Juk už darbus, o ne vardus ar partinę priklausomybę vertiname žmones. Ar ne taip kiekvienas mūsų savo darbe esame vertinami. Būtų padirbėjęs, parodęs, ką moka, o ko nesugeba, tada ir būtų buvę normalu žmogų peikti ar iš posto versti. Mano manymu, šiuo atveju pasielgta negražiai.
Skaitytoja
