Krepšinio aikštelės kankina

Skaičiau, kad vėl ketinama atnaujinti daugiabučių namų kiemuose buvusias krepšinio aikšteles. Mane apėmė siaubas. Suprantu, kad vaikams reikia judėti, kad geriau, jei jie žaidžia krepšinį nei šlaistosi ieškodami nusikalstamų nuotykių. Bet ar kas nors paklausė tokius kiemus supančiuose namuose gyvenančių senolių ir mažus vaikus auginančių mamų, kaip jiems gyvenasi girdint amžiną kamuolių bumbsėjimą ir nuolatinį keiksmažodžių srautą? Negalima diskriminuoti vienų žmonių kitų sąskaita. Šį reikalą reikėtų spręsti išmintingai.
Janina
Nuostabu, kai dalinasi
Mūsų Poilsio gatvėje yra ne tik daugiabučių, bet ir privačių namų. Mane labai maloniai nustebino, kai prie vieno tokio namo tvoros pamačiau dėžę su obuoliais ir užrašu, kviečiančiu vaišintis. Panašių dalykų esu mačiusi kitose šalyse. Pamenu, tada dar pagalvojau, kažin ar pas mus tai įmanoma. Pasirodo, įmanoma ir jau yra. Ir ne tik kaimiškose vietovėse, bet ir mieste. Labai ačiū dosniam nepažįstamajam.
Raimonda
Kodėl nemoka mokesčių?
Dabar, kai dar aštresnė tapo pinigų į biudžetą surinkimo tema, mano kraujagyslėse verda kraujas. Kiekvienas mūsų žinome, kad daugybė žmonių mūsų šalyje nemoka jokių mokesčių. Jie teikia brangiai apmokamas paslaugas nesislėpdami ir prie valstybės gerovės ir išgyvenimo neprisideda nė centu. Kaip taip gali būti? Tikrai yra daugybė būdų priversti gyventi dorai, taip, kaip tai daro sąžiningų verslininkų samdomi darbuotojai bei valstybės tarnautojai. Jei patys nesugalvojame, kaip tai padaryti, pasitelkime kitų civilizuotų valstybių patirtį. Kai nieko nedaroma, atrodo, kad nenorima dirbti savo valstybei. Tada visą naštą velka tik oficialiai dirbantys žmonės, o visokie meistriukai, butų ir mašinų remontuotojai, kirpėjos, nagučių „piliavotojos“, dirbančios savo namuose, ir daugybė kitų panašių auksarankių tik naudojasi valstybės geru, o prie jos išlaikymo nepris
