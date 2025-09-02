Kam tas šaršalas?

Nesupratau, kodėl kažkas prieš šią Rugsėjo 1-ąją mestelėjo frazę, kad mokslo metų pradžioje mokytojams nereikia dovanoti gėlių ir ypač kardelių. Kardelius išvadino visokiais žodžiais, o tradiciją – sovietine atgyvena. Man visa tai kvepia tyčiniu dėmesio nukreipimu nuo kažko rimtesnio. Pamenu, visai neseniai kardeliai buvo ant bangos, kai prieš metus minėjome Baltijos kelio sukaktį. Buvo prisiminta, kaip juos tą atmintiną 1989 m. dieną mėtė iš lėktuvo. Kardeliai buvo tapę savotišku simboliu. Ar mes nebeturime ko veikti? Man piktas kalbėjimas apie gėles pirmąją mokslo metų dieną panašu į pigų politikavimą.
Vaiva
Uniformos puošia
Rugsėjo pirmąją džiaugiausi matydama į mokyklą traukiančius vaikus. Gyvenu netoli Vitės progimnazijos. Stebėjausi, kokios gražios čia besimokančių vaikų uniformos. Berniukai atrodo kaip jauni džentelmenai. Tie pilki megztukai prie tamsių kelnių ir dailių marškinių – tikra stiliaus ikona. Didžiausi komplimentai dizaineriui, kūrusiam šią uniformą. Ji išskiria juos iš kitų vaikų. Man labai patinka. Ypač kai mokiniai susirenka į Rugsėjo pirmosios šventę Lietuvininkų aikštėje.
Raimonda
Šunų daugiau nei vaikų
Paskutinę vasaros dieną nusprendžiau praleisti prie jūros. Norėjau ramybės ir vienumos, todėl nuvažiavau toliau, už Girulių, ten, kur anksčiau yra buvusi vaikų stovykla, o dabar už tvoros gyvena ponuliai. Čia baigiasi gelbėtojų prižiūrimas paplūdimys. Labai stebėjausi, kiek daug žmonių poilsiauja su šunimis. Nė kiek neperdedu sakydama, kad mačiau daugiau porų, vedžiojančių šunis nei besivedančių vaikus. Aš taip pat mėgstu gyvūnus, man gražu, kai šeimos augina kokį augintinį. Suprantu, kad tėvams būna daugiau rūpesčių, bet kartu vaikai auga jautresni. Man labai gaila porų, kurios vedasi net ne vieną, o kelis šuniukus, išpuoselėtus, apkirptus, su ypatingais pavadėliais, ir nė vieno vaiko. Juk iš šuniuko išaugs tik šuo, o iš vaiko – žmogus. Labai liūdna.
Nijolė
