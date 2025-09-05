Kada sulauksime remonto?

Gyvenu istorinėje miesto dalyje, tarp Tilžės ir Kooperacijos gatvių. Matome ir grožimės, kaip gražiai sutvarkytas Rumpiškės gatvės mikrorajonas. O mūsų pusėje – tikri spąstai vyresnio amžiaus žmonėms. Nuo Tilžės gatvės sankryžos su Kooperacijos gatve šaligatviai tebėra nuo jų įrengimo sovietmečiu. Plytelės išsiklaipiusios, išdaužytos. Kartą mačiau, kaip moteris užkliuvo ir griuvo. Labai skaudžiai užsigavo. Pats dėl tokios pat priežasties nuvirtau važiuodamas dviračiu. Būtų įdomu sužinoti, ar ši miesto vieta bus tvarkoma ir kada tai planuojama daryti.
Julijonas
Keisti tie sofos lygio žinovai
Prisipažinsiu, esu tipiška lietuvė – labai mėgstu krepšinį. Dabar vykstančio Europos čempionato rungtynes žiūriu su didžiausiu susidomėjimu. Ir labai pykstu, kai varžybas aptarinėjantys komentatoriai verkšlena. Tai jiems viena negerai, tai – kita. O juk iš esmės viskas vyksta būtent taip, kaip ir buvome planavę. Nusibodo tie visų galų ekspertai, negaliu pakęsti sofos lygio žinovų. Užuot pasidžiaugę, tik aiškina, kad viskas aplinkui – blogai.
Laima
Beglobiai katinai kainuoja
Mano kieme yra keli kačių nameliai. Du pastatyti savivaldybės lėšomis, o trečiąjį pirkome mes už savo pinigus, sumokėjome 300 eurų. Su kiemo kaimynėmis, kurios taip pat jau pensininkės, maitiname 14 suaugusių kačių ir keturis kačiukus. Perkame jiems maistą, antkaklius nuo parazitų ir kitus būtinus dalykus. Susidedame iš pensijos kas kiek gali. Pati namuose turiu katiną, žinau, kad mėnesio vieno gyvūno išlaikymas siekia 110 eurų. Mums tai – tikrai didelė suma. Norėtume pagalbos.
Irena
Linkėjimai pardavėjai
Kartais užsuku į prekybos centrą Liepų gatvėje, net jei nelabai ko reikia. Priežastis paprasta – ten dirba labai maloni pardavėja. Ji ne tik mandagi, bet moka taip bendrauti su pirkėjais, kad išeinu iš parduotuvės lyg su artima giminaite pabendravusi. Kadangi bendraujame jau ne vienerius metus, jau sveikinau ją ir su Kalėdomis. Tokios pardavėjos pritraukia pirkėjus kur kas labiau nei akcijos ar nuolaidos.
Asta
