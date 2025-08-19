Galėtų atsiprašyti viešiau

Vieną praėjusios savaitės naktį pietinėje miesto pusėje gyvenantys klaipėdiečiai buvo pabudinti laivo sirenos. Buvo labai nejauku. Yra tų, kurie tyčiojasi iš daugelio žmonių baimių. Bet tai nėra jokia paranoja, jau ne vienerius metus gyvename nerimo nuotaikomis, todėl kiekviena sirena išgąsdina. Juo labiau, kai tai vyksta naktį. Uosto direkcijos vadovas paaiškino, kad tai buvo vieno laivo sistemos gedimas. Mano supratimu, būtų buvę gražiau, jei to laivo kapitonas būtų radęs būdų atsiprašyti klaipėdiečių pats. Turėjo progą pademonstruoti kultūrą, bet kažkodėl to nepadarė. O gaila.
Valerija
Nustebino šunų gausa
Šeštadienį vakare, jau sutemus, ėjau pažiūrėti baleto į Skulptūrų parką. Viskas labai patiko, bet ne apie tai čia noriu pasisakyti. Buvau įsitaisiusi arčiau tako, kuris jungia Liepų ir Simono Daukanto gatves. Pasirodymą stebėjau iš šono, bet užtat sėdėdama. Mane labai nustebino, kiek daug žmonių tokiu vėlu metu parke vedžioja šunis. Jie buvo akivaizdžiai nustebę, matydami neįprastą reginį parke. Supratau, kad apie renginį nežinojo. Jie į šią vietą atėjo vedini savo nusilengvinti buvusiose kapinėse įpratusių šunų. Kokia gėda! Užrašai skelbia, kad negalima čia vedžioti keturkojų, yra pakankamai vietos aplinkui parką. Kažin, ar norėtų šie žmonės, kad jų kapai būtų laistomi šlapimu.
Vanda
Pastatė suolus nuogaliams
Pliažų tema šiemet klaipėdiečiams itin aktuali. Man užkliuvo vienas momentas nudistų paplūdimyje. Atvažiavau su dviem senyvomis viešniomis į paplūdimį ties buvusia pionierių stovykla. Tai yra ta vieta, kur baigiasi nudistų paplūdimys. Mano viešnios jau yra tokio amžiaus, kad joms norisi sėdėti ant suolo, o ne tiesiog ant pajūrio smėlio. Apsidžiaugėme pamačiusios du suolus prie persirengimo būdelės. Bet teko pažeisti nudistų pliažo ribą, tiesa, nedaug, gal tik keliolika metrų. Vis dėlto jautėmės nusižengusios taisyklėms. Nesupratau, kodėl suolai pastatyti būtent toje vietoje, kur visi lankytojai kaitinasi nuogi, o ne šalia šio paplūdimio?
Onutė
