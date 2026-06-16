Džiugina gatvės idėja

Perskaičiau laikraštyje, kad svarstoma Klaipėdoje įamžinti vyskupo Motiejaus Valančiaus vardą ir pavadinti jo garbei gatvę. Tokia žinia mane tikrai nudžiugino. Turime daug Lietuvai nusipelniusių žmonių, kurių vardai verti būti matomi ne tik istorijos vadovėliuose, bet ir miesto erdvėse. Tokie sprendimai primena jaunajai kartai mūsų istoriją ir stiprina pagarbą iškilioms asmenybėms. Tikiuosi, kad ši idėja bus įgyvendinta.
Skaitytojas
Nusivylęs futbolu
Neseniai stebėjau Lietuvos ir Estijos futbolo rungtynes ir prisipažinsiu – sirgau už estus. Gal skamba keistai, bet jau sunku tikėti mūsų rinktinės perspektyvomis. Atrodo, kad metai bėga, o rezultatai nesikeičia, ir mūsų rinktinė yra beviltiška. Norėtųsi matyti daugiau ambicijų, aiškesnę viziją ir pokyčius Lietuvos futbole.
Pranas
Kur dingo šiukšliadėžės?
Apsilankę Smiltynės paplūdimyje nustebome, kad kai kur nebeliko šiukšliadėžių. Dar neprasidėjus aktyviam sezonui, pakelėse jau mėtėsi įvairios atliekos. Eidami link paplūdimio rinkome šiukšles, tačiau neturėjome kur jų išmesti. Kyla klausimas, kaip ši teritorija atrodys vasaros vakarais, kai poilsiautojų bus dar daugiau?
Laimutė
Viešumoje glaustosi ir bučiuojasi
Kartais stebina paauglių elgesys viešose vietose. Suprantama, kad jauni žmonės draugauja, tačiau atrodo, kad kai kurie jau nebemato ribų. Autobusuose tenka matyti poras, kurios visą kelią demonstratyviai glaustosi, bučiuojasi ir nekreipia dėmesio į aplinkinius. Kiekvienas turi teisę reikšti jausmus, bet juk viešosios erdvės vis dėlto yra bendros. Reikia šiek tiek daugiau santūrumo ir pagarbos kitiems keleiviams.
Darius
Kur išpilamas purvinas vanduo?
Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurių daugiabučių laiptines valančių darbuotojų elgesį. Dažnai po valymo purvinas vanduo tiesiog išpilamas lauke – ant gėlynų, vejos ar net automobilių stovėjimo aikštelėje. Keista matyti, kai ką tik sutvarkyta aplinka iš karto teršiama. Galbūt vertėtų daugiau dėmesio skirti ne tik pačiam valymui, bet ir tam, kaip tvarkomasi po jo.
Pietinio rajono gyventoja
Trūksta žmogiškumo
Vis dažniau tenka išgirsti nusiskundimų dėl bendravimo gydymo įstaigose. Būtų smagu, kad gydytojai rastų daugiau laiko ne tik apžiūrėti pacientą, bet ir jį išklausyti. Kartais žmogus ateina sunerimęs dėl sveikatos, o išeina dar labiau sutrikęs, nes nesulaukia aiškių atsakymų ar supratingumo. Žinoma, daugelis medikų dirba labai atsakingai, tačiau pagarbus bendravimas ir nuoširdus noras padėti pacientui neturėtų tapti retenybe.
Regina
Jaunimui reikia daugiau vietos
Pastebiu, kad jaunimas vis dažniau renkasi laiką leisti kavinėse. Ten jie sėdi su kompiuteriais, telefonais, perka gėrimus ir bendrauja. Tačiau ne visi gali sau tai leisti kasdien. Galbūt mieste reikėtų daugiau nemokamų erdvių, kur jauni žmonės galėtų susitikti, pabūti kartu, paskaityti ar tiesiog pasikalbėti. Tokios vietos būtų naudingos ir patrauklios, ypač vasaros metu.
Monika
Ačiū sąžiningam žmogui
Noriu padėkoti žmogui, kuris neseniai viename Klaipėdos prekybos centre rado ir grąžino mano pamestą piniginę. Joje buvo ne tik pinigai, bet ir visi dokumentai, banko kortelės. Jau buvau praradusi viltį ją atgauti, bet netrukus sulaukiau skambučio. Maloniai nustebino, kad vis dar yra sąžiningų ir geranoriškų žmonių. Dažnai girdime tik blogas naujienas, todėl norėjosi pasidalyti ir gražiu pavyzdžiu.
Skaitytoja
Geranoriškas vairuotojas
Kai kurie Klaipėdos autobusų vairuotojai geranoriški ir kantrūs. Neseniai mačiau, kaip vienas vairuotojas luktelėjo prie stotelės vyresnio amžiaus moters, kuri nespėjo atbėgti laiku. Tokie darbuotojai nusipelno padėkos žodžių, nes tikrai palaukia ne kiekvienas. Būna juk ir tokių atvejų, kai mato tolumoje atskubantį žmogų, bet nieko nelaukia ir nuvažiuoja – dar ir duris prieš pat veidą užtrenkia.
Jonas
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