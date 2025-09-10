Autobuse – tarsi šaldiklyje

Labai gerai, kad miesto valdžia pasirūpino įsigyti naujoviškus elektrinius autobusus. Jie ne tik neteršia gamtos, bet ir yra labai patogūs keleiviams. Tikrai visai kitas jausmas važiuoti tokiu autobusu, jis yra tylus ir minkštas. Tik vieno dalyko negaliu suprasti – kodėl šiuose autobusuose taip šalta. Juose ne kondicionuojamas oras, o šaldomas. Lyg vairuotojai vežtų ne gyvus žmones, o mėsą, kuri gali sugesti. Tokia situacija man pasitaikė ne vieną kartą, draugės pasakojo, kad ir jos tai pajuto. Spėju, kad toks šaldymas priklauso nuo vairuotojų, nes kartą mačiau, kaip keleivė paprašė pamažinti šaldymą, ir vairuotojas tai padarė. Nelabai suprantu, kodėl jie taip šaldo keleivius. Gal nė nežino, kad mums šalta?
Violeta
Laukia ypatingas renginys
Šį savaitgalį į Klaipėdą pagaliau atkeliaus labai įdomus renginys – „Pastatai kalba“. Klaipėdiečiai galės nemokamai lankytis pastatuose, į kuriuos paprastai nelabai patenka, o jei ir patenka, nelabai sužino, kas, kada ir kokiu tikslu juos būtent tokius pastatė. Jau kelerius metus girdėjau apie šį renginį kituose miestuose ir vis galvojau, ar Klaipėda turės tokią progą. Mano supratimu, renginys bus unikalus, tik labai gaila, kad klaipėdiečiai apie jį gauna mažokai informacijos. Socialiniai tinklai nėra pats geriausias būdas pasiekti kiekvieną žmogų.
Leonardas
Vaikus vertėtų palydėti
Gyvenu prie pat tako į vieną Klaipėdos mokyklą, mokinukai kiekvieną rytą traukia į pamokas pro pat mano langus. Kadangi pati į darbą išeinu kiek vėliau nei mokinukai į pamokas, pastebėjau įdomų dalyką. Kai kurie vaikai pakeliui sulaukia draugų, apsisuka ir patraukia į priešingą pusę nei mokykla. Dažniausiai taip elgiasi berniukai. Jie yra gal penktokai, o gal ir septintokai. Dar nedideli, nemutuotais balsais, žodžiu, jau paaugliai, bet jaunesniojo amžiaus. Man labai įdomu, kur jie eina ir ką veikia pamokų metu. Manau, tai turėtų dominti ir mokinukų tėvus. Patarčiau atžalas palydėti iki mokyklos durų.
Onutė
Naujausi komentarai