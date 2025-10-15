Spalio 15-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Šiandien nuo 12.30 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks nemokamos dirbtuvės nuotoliniu būdu. Praktinių dirbtuvių metu dalyviai galės mokytis naudotis svarbiausiomis e. paslaugomis su ekspertų pagalba ir tobulinti savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
Filmas. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų (Taikos pr. 81A), Vingio (Vingio g. 11) padaliniuose ir Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks filmo „Laiškai iš Vilkų gatvės“ (rež. Arjun Talwar, 1 val. 37 min.) peržiūra. Filmo peržiūra yra tarptautinio dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“, vykstančio spalio 7–26 d., dalis.
Susitikimas I. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks keliautojų klubo „Keliaukime kartu“ susitikimas. Šį kartą senjorai ir visi norintys kviečiami į susitikimą su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotoja Agne Adomaityte. Susitikimo tema – „Masonai Klaipėdoje: istorija ir legendos“. Renginys iš ciklo „Keliaujame kartu“.
Susitikimas II. Rytoj, spalio 16 d., 18 val. Klaipėdos dramos teatre vyks pirmasis klubo „Teatras be uždangos“ susitikimas šį sezoną. Šįkart susitikimo pagrindu taps vienas teatro aukso fondo spektaklių – S. Šaltenio „Kalės vaikai“ (režisierius E. Nekrošius). Dalyvauti ruošiasi Regina Šaltenytė, Darius Meškauskas, Sigutė Gaudušytė, Edvardas Brazys, Vidas Jakimauskas, Karolis Maiskis ir Karolina Kontenytė. Renginys nemokamas, su išankstine registracija.
Sutiktuvės. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Birutės Skaisgirienės knygos „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai. Detektyvai bei istorijos“ sutiktuvės.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai