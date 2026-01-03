Sausio 3-ioji Klaipėdoje

Popietė. Šiandien nuo 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė, kurios metu skaitytojai pasiners į mėgstamų knygų skaitymą. Svarbiausia šios popietės taisyklė – nesinaudoti telefonu vieną valandą.
Ekskursija. Šiandien 13 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursija su Klaipėdos miesto garbės piliečiu, Klaipėdos miesto kultūros magistru Edvardu Malinausku. Turėsite galimybę gauti iš menininko rankų nuoširdžius linkėjimus atvirukuose.
Dirbtuvės. Sausio 5 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Dalyvio mokestis už priemones: 5 eurai (senjorams ir neįgaliesiems – 2,50 Eur).
Vakaras. Sausio 6 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Tradicinių giedojimų vakaras „Trūbomis trūbykime, giesmeles giedokime“. Trijų Karalių švente baigsis džiugus Kalėdų šventimas. Vakare skambės melodingos ir skambios Kalėdų giesmės, kurias kvies kartu giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. V. Budreckis). Liaudiškas dainas ves ir jų prasmę pristatys doc. Rūta Vildžiūnienė kartu su Tradicinių dainų klubu. Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Paskaita. Sausio 7 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks dar viena paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Dainius Elertas kalbės tema „Durbės mūšio dalyvio žemiškieji ir dangiškieji giminės“. Tyrimo gija ves nuo 1260 m. liepos 13-osios Kurše vykusio Durbės mūšio lauko į XIII–XV a. Švediją. Parodys, kaip keliose Švedijos giminėse persipynė skirtingi šventumo keliai ir žemiškos aistros, koks ryšys sieja mūsų istoriją su Europos globėja šv. Brigita Švede. Paskaitos įrašas vėliau bus skelbiamas svetainėje „Klaipėda gyvai“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse vyks trejos laidotuvės, o Joniškės kapinėse – vienerios. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai