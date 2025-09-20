Rugsėjo 20-oji Klaipėdoje

Šventė. Šiandien 12 val. Kalniškės piliakalnyje vyks Rudens lygiadienio šventė. Šioje šventėje prisiminsite senąsias tradicijas, liaudies dainas su folkloro ansambliu „Cyrulelis“ ir etninės kultūros puoselėtoju Jonu Kavaliausku.
Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanionai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Paroda I. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks Rasos Lapienės fotografijų parodos „Čiurlionija“ atidarymas.
Paroda II. Šį mėnesį Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Audriaus Janušonio paroda „Eilės“. Ši paroda yra pirmosios Klaipėdos bienalės dalis.
Renginiai. Šiandien uostamiestyje vyks „Švyturių ralio“ ir Jaunimo festivalio renginiai. 12 ir 13 val. užsiregistravusiems Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks nemokama teminė ekskursija „Klaipėdos švyturių istorijos“. 12 val. Klaipėdos piliavietėje vyks edukaciniai saugaus eismo kelyje renginiai, snaiperių konkursas su Klaipėdos krepšinio mokykla. Taip pat 12 val. Kruizinių laivų terminale turėsite galimybę aplankyti jachtą „Lietuva“. Būtina registracija. Nuo 14.30 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje vyks įvairios jūrinės edukacijos. 15 val. šio muziejaus konferencijų salėje vyks dokumentinio filmo „Laisvės švyturiai“ peržiūra. Nuo 16 val. piliavietės aikštėje vyks „Švyturių ralio“ apdovanojimai, koncertuos grupės „Superkoloritas“, „Baltasis kiras“, Bielskis ir Tautvydas Barauskas.
Kursai. Sekmadienį Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) prasidės nemokami „Alfa kursai“. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursas nemokamas ir skirtas visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, tarp jų – Galina Dauskurdienė. Nuoširdžiai užjaučiame šios velionės artimuosius. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Jo pavardė neskelbiama.
