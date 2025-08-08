Rugpjūčio 8-oji Klaipėdoje

Skaitykla. Iki rugpjūčio 14-osios Klaipėdos Sąjūdžio parke veikia naujoji Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Interaktyvi vasaros skaitykla. 11–16 val. – vasaros skaitykla su knyga, spauda ir žolelių arbata, 11–12 val. – kūrybinės dirbtuvės vaikams „Apyrankės iš karoliukų“, 13–14 val. – kūrybinės dirbtuvės visai šeimai „Dovanų pakavimo būdai“, 14–16 val. – saldžių puokščių gamyba visai šeimai. Visos veiklos – nemokamos ir pritaikytos įvairaus amžiaus dalyviams. Blogu oru renginiai vyks bibliotekoje (Laukininkų g. 50).
Edukacija. Šiandien 14 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks edukacija „Medaus mainai“. Jos metu aptarsite rašytojos Evelinos Daciūtės aprašytus meškiukų nuotykius ir ieškosite atsakymų į svarbius klausimus apie draugystę, gerumą ir meilę. Užsiėmimai skirti 5–8 metų vaikams. Edukaciją ves Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos edukatorės.
Renginys. Šiandien 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Lietuvos komunikacijos asociacijos (LTKA) organizuojamas renginys „Dirbtinio intelekto įrankiai komunikacijos specialistams“. Renginyje-mokymuose lektorius Kristijonas Jakubsonas atskleis dirbtinio intelekto veikimo principus, DI haliucinacijas ir kritinį jų vertinimą, DI įrankius pranešimams spaudai ir straipsnių rengimui, natūralių bei įtikinamų tekstų kūrimo principus, audiovizualinio turinio kūrimo įrankius.
Atidarymas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) vyks Zitos Daugintytės personalinės darbų parodos „Akimirka“ atidarymas. Paroda eksponuojama iki rugpjūčio 31 d.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Nerutė Magdalena Kulvinskienė, Stanislovas Momkus. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
