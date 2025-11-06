Lapkričio 6-oji Klaipėdoje

Akcija. Šiandien nuo 10 iki 19 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Pyragų dienos akcija „Gelbėkite vaikus“.
Edukacija. Šiandien 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks edukacija vaikams „Emocijos ir ką su jomis daryti?“ su psichiatre, psichoterapeute, knygų autore Aurima Diliene. Registracija tel. +370 46 314 719.
Paroda I. Šiandien 15 val. Klaipėdos kalvystės muziejuje (Šaltkalvių g. 2, 2A) vyks menų festivalio „Miesto šnabždesiai“ miniatiūrinė fotoparoda „Durys į Klaipėdą“. Paroda kvies pažvelgti į Klaipėdos duris visai kitu rakursu: ne tik kaip į architektūros detales, bet ir kaip į laiko bei žmogaus ryšio simbolius.
Paroda II. Šiandien 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos pirmame aukšte esančioje ekspozicinėje erdvėje vyks kūrybinio konkurso „Plakatonas“ dalyvių darbų parodos atidarymas. Parodos tema – „Klaipėdos erdvės: atrask iš naujo“. Vyresniųjų klasių mokiniai ir studentai buvo kviečiami pažvelgti į Klaipėdą kūrybiškai: atrasti įkvepiančias miesto erdves, naujai įprasminti jų istoriją ir perteikti tai reklaminio plakato forma.
Popietė. Šiandien 16.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks edukacinė popietė „Sveikatai ir skoniui“: rudens gėrybių degustacija su lektore Danute Uloziene. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 326 465.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos per 81A) vyks kūrybinio rašymo studijos susitikimas.
Vakaras. Šiandien 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) kvies į tradicinių giedojimų vakarą „Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“. Susitikimo svečiai: kunigas Reincholdas Moras, gydytoja Stanislava Šatkienė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis, renginio vedėjas kunigas prof. dr. Saulius Stumbra.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė trys mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks ketverios laidotuvės. Velionių pavardės neskelbiamos.
