Lapkričio 4-oji Klaipėdoje

Filmas I. Rytoj, lapkričio 5 d., 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks dokumentinio filmo „Nakties svečiai“ (JAV, 2023 m. 72 min., anglų k. su lietuviškais subtitrais. Režisierius Michael Gitlin) peržiūra.
Filmas II. Rytoj 17.15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks dokumentinio filmo „Iberia“ (2005 m., rež. Carlos Saura) peržiūra. Šis renginys – Ispanijos kultūros dienų festivalio „Hola, Klaipėda!“ dalis.
Pristatymas. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Mariaus Buroko knygos „Seismografas“ pristatymas.
Susitikimas. Rytoj 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks susitikimas „Prūsa stundi. Klaipėda“ su architektu, menininku, Lietuvos prūsų bendruomenės pirmininku Mantu Maziliausku. Svečias žinomas kaip 25 metrų aukščio šviečiančios meninės instaliacijos „Pirmasis Bakenas. Šviesiam plaukimui“ kūrėjas.
Akcija. Lapkričio 6 d. nuo 10 iki 19 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks pyragų dienos akcija „Gelbėkite vaikus“.
Edukacija. Lapkričio 6 d. 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g.7) vyks edukacija vaikams „Emocijos ir ką su jomis daryti?“ su psichiatre, psichoterapeute, knygų autore Aurima Diliene. Registracija tel. +370 46 314 719.
Paroda. Lapkričio 6 d. 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos pirmame aukšte esančioje ekspozicinėje erdvėje vyks kūrybinio konkurso „Plakatonas“ dalyvių darbų parodos atidarymas. Parodos tema – „Klaipėdos erdvės: atrask iš naujo“. Vyresniųjų klasių mokiniai ir studentai buvo kviečiami pažvelgti į Klaipėdą kūrybiškai: atrasti įkvepiančias miesto erdves, naujai įprasminti jų istoriją ir perteikti tai reklaminio plakato forma.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 mirusieji, Joniškės kapinėse vyks dvejos laidotuvės, velionių pavardės neskelbiamos.
