Gruodžio 6-oji Klaipėdoje

Rytmetys. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks tėvelių su mažyliais rytmetys. Susitikimo metu užsiimsite įvairiausiomis veiklomis: kursite rankdarbius, dainuosite dainas, grosite, žaisite vaizduotę ir kūną lavinančius žaidimus, skaitysite, vaidinsite, o svarbiausia – stiprinsite tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį. Būtina išankstinė registracija e. paštu [email protected].
Pristatymas. Gruodžio 8 d., pirmadienį, 10.30 val. Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks knygos „Mama, mano klasėje lankosi nykštukai!“ pristatymas su jos autore Indre Gaidiene. Kviečiami 7–10 metų vaikai, jų tėveliai ir mokytojai.
Popietė I. Pirmadienį 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks kūrybinė popietė „Mažylių lizdelis“. Laukiami mažyliai nuo 9 mėnesių iki 2 metų. Būtina registracija internetu.
Popietė II. Pirmadienį 16 val. I. Kanto bibliotekos Šiaulių padalinyje (Šiaulių g. 3) vyks kalėdinių giesmių popietė „Atkeliauja Kalėda“ su Gargždų jaunimo choro giedotoja Rita Dirgėlaite. Būtina registracija tel. +370 46 345 717.
Susitikimas. Pirmadienį 17.30 val. erdvėje „Pajūris“ (Turgaus g. 16) vyks Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinio organizuojamas susitikimas su viena garsiausių, populiariausių ir mylimiausių Lietuvos moterų – Edita Mildažyte, kuri pristatys knygą apie savo gyvenimą „Pelynų medus“.
Dirbtuvės. Pirmadienį 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas – nuo paprastų kūrybinių eksperimentų iki eskizavimo. Dirbtuvės skirtos tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Dalyvio mokestis už priemones: 5 eurai (senjorams ir neįgaliesiems – 2,5 euro).
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Sofija Ulčinskienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
