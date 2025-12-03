Gruodžio 3-ioji Klaipėdoje

Skaitymai. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks susitikimas su skautu Tomu Gedrimu. Šis renginys – tęsinys iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“. Būtina registracija tel. +370 46 323 588.
Paskaita I. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks paskaita „Antioksidantai, jų naudos ir šaltiniai“. Lektorė – gydytoja onkologė Jolita Indriuškevičienė.
Paskaita II. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks paskutinis šiais metais renginys iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Leidėjas, Nemuno deltos tyrinėtojas, kraštotyrininkas Kęstutis Demereckas kalbės tema „Kuo ypatingas XX amžius Nemuno deltoje?“. Jos metu bus išsklaidytas mitas apie jau nebekintančią deltą, atskleisti vykę ar besitęsiantys procesai ir jų įtaka ateičiai.
Vainikas. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks kūrybinis vakaras, kurį ves žolynų mylėtoja, natūralių smilkalų kūrėja Monika Čiučelytė. Vakaro metu dalyviai turės galimybę nusipinti advento vainiką. Už priemones parama menininkei 10 eurų. Registracija: žinute, e. paštu [email protected] arba tel. (0 46) 366 542.
Rašymas. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šįkart bus rašoma tema „Šlamštas“. Į šią studiją kviečiami ateiti visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją.
Pokalbis. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) svečiuosis technologijų entuziastas, turinio kūrėjas, technologijų naujoves pristatantis tinklalaidėje „Du bitai“, Skaitmeninės etikos centro ekspertas bei muzikos grupės „Abudu“ narys Lukas Keraitis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, Joniškės kapinėse – du. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
