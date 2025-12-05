Viena Kaune nužudyta mergina žuvo darbo metu: sulaukta apie 40 pranešimų apie pastebėtą įtariamąjį

Kaip jau rašyta, ši 24-erių metų nekilnojamo turto brokerė buvo rasta nužudyta ketvirtadienį – apie 20.30 val. viename Pramonės prospekto daugiabutyje, prie kurio, jos pasigedus, pirmiausiai buvo aptiktas jos automobilis.
Ši Alytaus apskrityje registruota mergina gyveno su draugu kitame Dainavos mikrorajono daugiabutyje. Pirminiais duomenimis, – Partizanų gatvėje. Ir tądien jau nuo 12 val. jai negalėjo prisiskambinti telefonu nei draugas, nei tėvai.
Dar labiau sunerimta, kai į namus grįžęs draugas, nerado jos ir ten. Tada išsiaiškinta, kad ji turėjo susitikimą su vienu galimu firmos, kurioje dirbo, klientu – turėjo parodyti jam nuomojamą butą minėtame Pramonės prospekto penkiaaukštyje. Radus prie šio apie 19.30val. jos automobilį „Mercedes-Benz“, kreiptasi pagalbos į policiją. O ši paprašė ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Pastariesiems apie 20.30 val. išpjovus diskiniu pjūklu šarvuotas minėto buto, kuris turėjo būti parodytas klientui, duris, ir konstatuota šiurpi žmogžudystė.
Socialiniuose tinkluose ėmus plisti B. Mikutavičiaus susirašinėjimui su dar viena mergina ar moterimi, esą jam norint išsinuomoti butą, vėliau atsišaukė dar kelios moterys, kurios buvo paskelbusios, kad nuomoja butus. Pirminiais duomenimis, jos bendravo su B. Mikutavičiumi nuo antradienio. Tačiau, laimė, taip ir nepavyko suderinti su juo abiem pusėms tinkamo laiko minėtus butus apžiūrėti.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nuo ketvirtadienio vakaro iki penktadienio vidurdienio Bendrojo pagalbos centro telefonu 112, kuriuo prašyta atsiliepti galinčius padėti ieškant B. Mikutavičiaus, tačiau perspėjant, kad nebūtų bandoma jo sulaikyti patiems, nes įtariamasis žmogžudystėmis gali būti pavojingas, sulaukta 38 skambučių. Daugiausiai kartų pranešta apie tai, kad į B. Mikutavičių panašus asmuo buvo pastebėtas Kaune. Tačiau buvo tokių pranešimų ir iš Druskininkų, Šiaulių rajono, Gargždų, Utenos bei Vilniaus. Ir nė vienas iš jų kol kas nepasitvirtino.
