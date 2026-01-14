 V. Krėvės prospekto pėsčiųjų perėjoje maršrutinis autobusas partrenkė moterį

V. Krėvės prospekto pėsčiųjų perėjoje maršrutinis autobusas partrenkė moterį

2026-01-14 15:22 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį, apie 13.50 val., nereguliuojamoje V. Krėvės prospekto pėsčiųjų perėjoje buvo sužalota 63-ejų moteris. Ją partrenkė prailgintas maršrutinis autobusas.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nelaimė įvyko ties parduotuve „Šilas“.

Autobuso, važiavusio nuo „Saulėtekio“ Partizanų gatvės link, vairuotojas pareigūnams teigė, kad moteris išbėgo į pėsčiųjų perėją staiga.

Po susidūrimo su autobusu ji buvo nublokšta apie dešimt metrų.

Susidūrimo metu suskaldytas priekinis autobuso stiklas.

Kadangi iki greitosios medikų atvykimo sužalota moteris gulėjo ant grindinio, uždengta audeklu, kad nesušaltų, ne vienam praeiviui kilo įtarimas, kad įvyko tragedija.

Tačiau atvykę greitosios medikai išvežė sąmoningą sužeistąją į Kauno klinikas. Jai įtariami šonkaulių lūžiai bei krūtinės ląstos sumušimas.

Nukentėjusioji yra Dainavos mikrorajono gyventoja.

Policijos teigimu, autobuso vairuotojas, kuris gimęs 1964 metais, buvo blaivus. Ar blaivi buvo ir nukentėjusioji, turės atsakyti medikai.

Neatmetama, kad nelaimė galėjo įvykti ir moteriai paslydus.

Šiame straipsnyje:
partrenkė moterį
V. Krėvės prospekte
Kaune partrenkė moterį
pėsčiųjų perėjoje autobusas partrenkė moterį

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Gitanas Nausėda
Tie autobusų vairuotojai ekstremalai, kasdien eidamas perėjon rizikuoji vos nepervažiuoja kiekvieną kartą, nebaigi perėjos pereiti o tie akseleruoja, bando kulnus pervažiuot. Teks pradėt filmuot kad apsisaugot
0
-1
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų