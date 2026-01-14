V. Krėvės prospekto pėsčiųjų perėjoje maršrutinis autobusas partrenkė moterį

Nelaimė įvyko ties parduotuve „Šilas“.
Autobuso, važiavusio nuo „Saulėtekio“ Partizanų gatvės link, vairuotojas pareigūnams teigė, kad moteris išbėgo į pėsčiųjų perėją staiga.
Po susidūrimo su autobusu ji buvo nublokšta apie dešimt metrų.
Susidūrimo metu suskaldytas priekinis autobuso stiklas.
Kadangi iki greitosios medikų atvykimo sužalota moteris gulėjo ant grindinio, uždengta audeklu, kad nesušaltų, ne vienam praeiviui kilo įtarimas, kad įvyko tragedija.
Tačiau atvykę greitosios medikai išvežė sąmoningą sužeistąją į Kauno klinikas. Jai įtariami šonkaulių lūžiai bei krūtinės ląstos sumušimas.
Nukentėjusioji yra Dainavos mikrorajono gyventoja.
Policijos teigimu, autobuso vairuotojas, kuris gimęs 1964 metais, buvo blaivus. Ar blaivi buvo ir nukentėjusioji, turės atsakyti medikai.
Neatmetama, kad nelaimė galėjo įvykti ir moteriai paslydus.
