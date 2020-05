Užkliuvo studentas iš Turkijos: kaunietis bus teisiamas dėl rasistinio išpuolio

Kalčiausias alkoholis?

Ši pamokanti istorija nutiko viename Dainavos mikrorajono daugiabučių kieme sutinkant 2020-uosius.

Teisinių problemų prisidaręs – 33-ejų Ignas N., netoliese gyvenantis eilinis vienos logistikos įmonės darbuotojas. Nukentėjusiojo statusą jo byloje šiandien turintis kelerius metus Kauno technologijos universitete studijuojantis Turkijos pilietis, laisvalaikiu dirbantis taksistu, buvo ten atvykęs pas draugus sutikti Naujųjų metų.

Baudžiamąja byla dėl viešo tyčiojimosi iš asmens dėl šio tautybės pasibaigęs jų konfliktas įvyko dar pirmąjį šių metų pusvalandį. Po jo Ignui N., kurį tada sulaikė šio incidento liudytojai, vėliau perdavę jį atvykusiai policijai, buvo nustatytas lengvas girtumas. Turkas buvo blaivus.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, neblaiviam Ignui N., kuris šiandien linkęs visą kaltę versti alkoholiui, užkliuvo tai, kad kiek kitokios nei jis išvaizdos svečias buvo užstatęs savo automobiliu "Renault Megane" įvažiavimą.

Nukentėjusiojo kontrataka

Pirmosios frazės, kuriomis kaltinamasis ir nukentėjusysis tada persimetė, buvo anglų kalba. Vėliau ja svečio adresu pasipylė ir, anot šio, rasistiniai epitetai ir keiksmažodžių tirada. Kaltinamajame akte visa tai jau išversta į kur kas kultūringesnę kalbą: "Tu nesi lietuvis, tu negali čia likti ir gyventi! Varyk iš čia!"

Turką įžeidusias replikas lydėjo ir veiksmai.

Ignui N. pareikštas kaltinimas viešoje vietoje – paties sukelto konflikto dėl automobilių parkavimo metu įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravus nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdžius visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: tyčia ne mažiau kaip šešis kartus spyrus į nukentėjusiojo automobilį, apgadinant jo variklio gaubtą, dešinės ir kairės pusės šoninio matymo veidrodėlius ir kairės pusės priekines dureles, o po to dar porą kartų sudavus kumščiu į sprandą ir automobilio savininkui, tuo sukeliant jam fizinį skausmą, bei viešu tyčiojimusi ir niekinimu pažeminus ir jo tautinį orumą bei savigarbą.

Remiantis Lietuvos įstatymais, šioje byloje buvo galimas susitaikymas dar ikiteisminio tyrimo metu, nes Ignas N. pripažino savo kaltę, gailėjosi dėl savo poelgio, dar nėra teistas ir darbovietė teisėsaugininkams charakterizavo jį teigiamai. Tačiau Turkijos pilietis įvertino jam padarytą turtinę žalą 3,3 tūkst. eurų – pateikė vieno iš autoservisų, su kuriuo konsultavosi, įvertinimą, kiek kainuotų naujos incidento metu apgadintos jo automobilio dalys.

Dvikova tęsis teisme

Anot ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės Renatos Oželienės, būtent minėtas nukentėjusiojo ieškinys ir lėmė bylos perdavimą teismui, kuriame jis turės būti įrodytas, net nesvarstant iki tol galimo susitaikymo tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo.

Be to, Turkijos pilietis užsiminė, kad teisme ketina prašyti ir moralinio atlygio dėl šio, jo įsitikinimu, rasistinio išpuolio, kuris jį labai įžeidė.

Kadangi nukentėjusysis yra užsienietis ir gerai nemoka lietuvių kalbos – teismo procese turės dalyvauti vertėjas į anglų kalbą, Lietuvos valstybė privalės skirti turkui ir nemokamą advokatą, už kurio paslaugas vėliau turėtų sumokėti kaltinamasis, jeigu bus pripažintas kaltu.

Pirmasis šios bylos posėdis Kauno apylinkės teisme numatytas dar šį mėnesį. Tačiau, pratęsus karantiną, greičiausiai bus nukeltas vėlesniam laikui, nes pirmenybė esamomis sąlygomis teikiama byloms, kurių kaltinamieji yra suimti, nes tai leidžia rengti teismo procesus nuotoliniu būdu, rengiant vaizdo konferencijas su Tardymo izoliatoriumi. O, be to, suimtų kaltinamųjų klausimas dar yra opus ir dėl to, kad per ilgas jų laikymas už grotų iki nuosprendžio gali turėti įtakos gresiančios bausmės dydžiui.

Per karantiną sustabdytas baudžiamųjų bylų nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme įsibėgėja tik po truputį.

Iškalbinga statistika

Už viešą tyčiojimąsi iš kitataučio dėl jo tautybės Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Už viešosios tvarkos pažeidimą – viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba taip pat laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Pagal tai, kas gresia už šiuos nusikaltimus, jie abu laikomi nesunkiais.

Nors minėtas Baudžiamojo kodekso straipsnis dėl kurstymo prieš bet kokios tautybės ar kitokią žmonių grupę numato atsakomybę ir už tokius pačius veiksmus dėl asmens amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, tautybės ar socialinės padėties, Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, pernai šalies teismuose buvo nagrinėjamos vos keturios bylos, kuriose buvo pareikšti kaltinimai pagal šį straipsnį.

Tačiau, kad pranešimų apie tokius nusikaltimus daugėja, įrodo kita minėto departamento pateikiamos statistikos eilutė – pernai Lietuvoje dėl įvairių priežasčių buvo nutraukti devyni pagal minėtą Baudžiamojo kodekso straipsnį pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiemet – jau 19.