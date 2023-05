A. Ulvidas prisižaidė: teisėsaugai jį suradus, bus siunčiamas už grotų

Kaip jau rašyta, šiandien A. Ulvidas ir toliau bandė tyčiotis iš Temidės bei teisėsaugininkų pastangų teisinėmis priemonėmis uždrausti jam tvirkinti jaunesnes negu šešiolikos metų mergaites.

Šiandien iš ryto Kauno apylinkės teisme pusdieniui buvo numatytas dar vienas posėdis minėtoje 22 tomų A. Ulvido byloje, kurios kaltinamasis aktas apima 661 lapą. Ir į jį teisiamasis turėjo būti atvesdintas policijos, nes praėjusią savaitę planuotame posėdyje nepasirodė dėl neaiškios priežasties, dėl ko jam buvo skirta 150 eurų bauda. Tačiau pareigūnams šios teismo nutarties įgyvendinti nepavyko.

Prasidėjus šiandieniniam teismo posėdžiui, paaiškėjo ir kodėl. A. Ulvidas prisijungė prie jo nuotoliniu būdu, kas neviešo pobūdžio bylose yra draudžiama – kad nepasklistų jų duomenys, ir pareiškė, kad jis yra užsienyje – Barselonoje.

Tačiau neaiškino nei, kada ten išvyko, nei ką ten veikia. Dėl ko neaišku ir, ar nebuvo jis ten ir praėjusio posėdžio metu, ir, kur iš tikrųjų teisiamasis yra.

Po tokio A. Ulvido, kuriam balandžio 7-ąją pusmečiui buvo skirtas namų areštas nuo 15 iki 22 valandos ir šios teismo nutarties jis neapskundė, akibrokšto prokuroras Darius Jakutis paprašė teismo sugriežtinti ir minėtą kardomąją priemonę, suimant A. Ulvidą už akių bei paskelbiant jo paiešką, nes, jeigu jis – iš tikrųjų užsienyje, siekiant jį iš ten parsigabenti, reikės Europos arešto orderio.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Portalui kauno.diena.lt paskambinus A. Ulvido advokatui Arnoldui Blaževičiui, šis tikino, kad nežino, kur yra jo ginamasis, nors šis esą gynybos klausimais jam skambina beveik kasdien. O praėjusios savaitės posėdyje, anot A. Blaževičiaus, jo ginamasis nedalyvavo, nes teigė, kad blogai jautėsi.

A. Ulvidas jaučiasi nekaltas, todėl mano, kad ir kardomoji priemonė jam buvo sugriežtinta neteisėtai.

„A. Ulvidas nėra mano artimasis ar draugas, kad aš jo klausinėčiau apie jo asmeninius reikalus. Be to, žmogaus konstitucinė teisė – būti ten, kur nori. O gal jis neturi Lietuvoje kur gyventi? Be to, A. Ulvidas jaučiasi nekaltas, todėl mano, kad ir kardomoji priemonė jam buvo sugriežtinta neteisėtai“, – galiausiai perėjo į kontrpuolimą advokatas A. Blaževičius.

Teisėjos V. Tamošaitienės paskelbta nutartis skelbti A. Ulvido paiešką ir suimti jį už akių pavesta vykdyti Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Šis privalo to imtis nedelsiant, nors, minėtą nutartį, kaip ir bet kokio suėmimo atveju, dar galima per 20 dienų apskųsti.