2025-10-13 17:08 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio rytą Kauno viešuoju transportu važiavusią moterį sukrėtė ištvirkėliškas keleivio elgesys. Pasak jos, kone tuščiame troleibuse vyras tenkino savo lytinę aistrą. Incidentas atsidūrė teisėsaugos akiratyje.

Troleibuse – iškrypėliškas vyro elgesys: jis dar drįso nusišypsoti! / Vaizdo įrašo stop kadrai.

Septintuoju troleibusu spalio 11-ąją apie 9.22 val. moteris važiavo maršrutu Kaniūkai–Partizanai. 

„Troleibuse buvau viena keleivė. Be manęs buvo tik vairuotojas ir dar vienas vyras. Kadangi naršiau telefone, daug aplinkos nestebėjau, bet kai atėjo metas išlipti, pastebėjau, kad tas vyras, sėdintis šalia manęs, kitoje pusėje, save tenkino viešai. 

Įvykis nutiko prie pat manęs, todėl labai išsigandau ir sustresavau, bet spėjau išsitraukti telefoną ir pradėjau jį filmuoti. Vyras, pamatęs, kad jį filmuoju, greitai nuėjo į priekį ir ėmė slėpti veidą po maišeliu. Jis dar drįso nusišypsoti“, – feisbuke rašė ji, pridėdama ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota minimo vyro išvaizda.

Labai gaila, kad tai vyksta, ir dar liūdniau pagalvojus, jei tokį vaizdą pamatytų vaikas. 

Keleivės teigimu, su tokio pobūdžio įvykiais ji susiduria ne pirmą kartą. „Panašios situacijos jau buvo nutikusios tiek man, tiek mano draugei kituose autobusuose, nors asmenys buvo skirtingi. Tai rodo, kad Kauno viešajame transporte tai kartojasi, ir kažkas turi būti daroma, kad keleiviai – ypač merginos, moksleiviai ar vaikai – jaustųsi saugiai. Labai gaila, kad tai vyksta, ir dar liūdniau pagalvojus, jei tokį vaizdą pamatytų vaikas. Tikiuosi, kad šiuo atveju bus imtasi veiksmų – peržiūrėti autobuso vaizdo kamerų įrašai ir nustatyta, kas šis vyras. Saugokitės šito vyro“, – įspėjo moteris.

Ji pabrėžė apie incidentą informavusi policijos pareigūnus. Kaip paaiškėjo, pranešimas apie įvykį Kaune, V. Krėvės prospekte, buvo gautas spalio 11-ąją 9.50 val. Kaip teigta, vyras viešoje vietoje galimai tenkino savo lytinę aistrą.

Pasak Kauno apskrities policijos, po šio incidento buvo pradėta administracinė teisena dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų. Jei paaiškėtų, kad tai – pakartotinis nusižengimas, bauda siektų nuo 140 iki 240 eurų.

Faktas
Kažkokia kreivų veidrodžių karalystė, toks nelaimėlis kitiems jokios grėsmės nekelia, bet tokius pjudo, baudžia. O tų kurie rūkalais nuodija aplinkinius nei gaudo, nei baudžia.
