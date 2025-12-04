„Ką dėdė ten daro?“: po vaikų klausimo darželio auklėtojos demaskavo iškrypėlį

Incidentas įvyko pirmadienį, gruodžio 1-ąją, priešpiet. Šiauliuose esančiame lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“ nederamai besielgusį vyrą pastebėjo šios ugdymo įstaigos darbuotojos.
Kaip skelbia delfi.lt, lytinę aistrą vyras tenkino lopšelio-darželio sporto salėje, kur buvo pasamdytas atlikti remonto darbus. „Sporto salės korpusas yra prieš vienos vaikų grupės langus. Besiruošdami eiti į lauką keli vaikai paklausė, ką dėdė ten daro?“ – delfi.lt pasakojo darželinukų tėvas.
Pasak jo, pamačiusios, kas vyksta, auklėtojos išvedė vaikus į lauką.
„Apie tai aš sužinojau vakarop, prieš darbo pabaigą. Kitos dienos rytą pasikviečiau tuos žmones, kurie matė, pasikalbėti. Jie papasakojo ir nutarėme kreiptis į teisėsaugą“, – ketvirtadienį portalo kauno.diena.lt žurnalistams teigė laikinai lopšelio-darželio direktorės pareigas einanti Reda Ponelienė.
Lytinę aistrą tenkinęs vyras – atleistas. Pasak lopšelio-darželio laikinosios vadovės, po incidento buvo surengtas susirinkimas ir apie tai, kas įvyko, informuoti vaikų tėvai.
Šiaulių apskrities policijos atstovė Dovilė Vaitekūnaitė patvirtino, kad pranešimą apie lytinę aistrą lopšelyje-darželyje tenkinusį vyrą pareigūnai gavo gruodžio 2-ąją. Asmens tapatybė – nustatyta. Šiuo metu tikslinamos įvykio aplinkybės, bus sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.
