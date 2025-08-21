Tęsiasi nelaimės, persekiojančios Kauno policiją: labiausiai jai nesiseka dviejose miesto vietose

Apie tai, kad Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinio prieigose motociklininkas atsitrenkė į policijos automobilį, buvo pranešta 7.57 val.
Pasak Kauno policijos atstovės, pirminiais duomenimis, tai įvyko jos kolegų ekipažui stabdant ties sankryža, nes priekyje jų važiavęs kitas automobilis taip pat stadbė, ketindamas sukti.
Tačiau, panašu, kad paskui policijos transportą taip pat Panemunės link važiavusiam motociklininkui pritrūko atidumo. Šį 34-erių metų Aukštųjų Šančių gyventoją greitosios medikai išvežė į Kauno klinikas. Įtariama, kad virsdamas ant šono, motociklininkas patyrė kairės kojos lūžį.
Anot policijos atstovės, jos kolegos, buvę motociklininko taranuotame tarnybiniame automobilyje, pirminiais duomenimis, nenukentėjo. O, ar dėl šio įvykio bus pradėta administracinė teisena, ar ikiteisminis tyrimas, priklausys nuo to, kokius sužalojimus motociklininkui konstatuos medikai.
Belieka priminti, kad sausio pradžioje tame pačiame A. Juozapavičiaus prospekte, kuriame įsikūręs Nemuno policijos komisariatas, į eismo įvykį buvo patekęs kitas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos ekipažas. Jis tą šeštadienio popietę su įjungtais garso ir šviesos signalais skubėjo reaguoti į pilietiško asmens pranešimą apie kitame Kauno mikrorajone įtartą galimai neblaivaus asmens vairavimą. Tačiau skubančių policininkų nepraleido jų lenktas pirmąja eismo juosta važiavusio automobilio „Toyota“ vairuotojas, kuris nepaisant minėtų jų tarnybinio transporto signalų, suko į kairę. Per šį susidūrimą nukentėjo ir abu policijos ekipažo nariai, ir automobilio „Toyota“ vairuotojas. Laimė, nesunkiai, nes dėl šio susidūrimo buvo pradėta tik administracinė teisena.
To paties šiųmečio sausio pabaigoje – tik jau Islandijos plente, šalia „Megos“, tarnybos metu buvo sužalotos ir dvi tos pačios Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Regavimo valdybos tyrėjos, atvykusios padėti susitarti į technikinį eismo įvykį patekusiems dviejų transporto priemonių vairuotojams, kuris iš jų dėl to kaltas. Pareigūnės nukentėjo, būdamos savo tarnybiniame transporte, kuris stovėjo su įjungtais švyturėliais. Nepaisant to, į šį policijos automobilį netrukus atsitrenkė dideliu greičiu atlėkęs „VW Golf“ vairuotojas. Po ko tarnybinis automobilis su pareigūnėmis dar trenkėsi į sunkvežimio, dalyvavusio prieš tai šioje vietoje įvykusiame technikiniame eismo įvykyje, galą.
Kaip taip pat jau rašyta, per praėjusią Žolinę tame pačiame Islandijos plente avariją patyrė ir vienas iš Policijos departamento Kelių policijos valdybos ekipažų, dalyvavęs tądien Kaune bei pakaunėje rengtuose reiduose. Persekiodamas motociklininką, kurio transporto priemonė buvo be valstybinių numerių, jis statomo viaduko prieigose nesuvaldė savo tarnybinio BMW, kliudė laikiną atitvarą, o po to nuvažiavęs nuo kelio – ir jo ženklą, bei atsidūrė griovyje. Pirminiais duomenimis, tarnybinio BMW ekipažas nenukentėjo, tačiau motociklininkas nuo jo paspruko.
Tačiau tai – tik keli šiųmečiai įvykiai Kauno gatvėse, susiję su policijos tarnybiniu transportu.
Anot Kauno policijos atstovės, šiais metais Kauno apskrityje užregistruota 41 draudiminis įvykis, susijęs su jų tarnybiniu transportu. Tačiau, kiek iš jų buvo Kaune, patikslinti negalėta. Tačiau konstatuota, kad nė vienu atveju nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, t.y., jeigu šių įvykių metu ir buvo sužaloti žmonės, tai – ne taip sunkiai, jog už tai grėstų baudžiamoji atsakomybė. Be to, tik vieno į šiuos įvykius patekusio tarnybinio automobilio jau buvo neįmanoma suremontuoti. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, turimas galvoje tarnybinis policijos automobilis, taranuotas sausio pradžioje A. Juozapavičiaus prospekte.
