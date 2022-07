Temidė perprato, kodėl prekeivis moteriškais kvepalais negeria „Sprite“

Neadekvati reakcija

Šokiruojanti buvo jau šios istorijos pradžia.

Vieną 2020-ųjų rugsėjo vidurdienį, atvažiavusi į gimnaziją pasiimti po pamokų sūnaus, kaunietė Aušra (vardas pakeistas) pateko į nepavydėtiną situaciją.

Išvažiuojant iš mokyklos kiemo, ant kelio stovėjo du automobiliai, o jų vairuotojai bei keleiviai, nepaisant to, kad trukdė eismui, nekreipdami jokio dėmesio į priverstinai sustojusį džipą, šnekučiavosi. Palaukusi kelias minutes ir situacijai nesikeičiant, džipo vairuotoja pyptelėjo.

Į tai jau buvo sureaguota: vieno automobilio vairuotojas nuvažiavo, o kitas lyg ir sustojo ją praleisti. Tačiau netrukus iš šio – per priekinio keleivio langą į jos džipą buvo paleistas dešrainis, atsimušęs į į šoninį bagažinės langą. O stabtelėjus prie „Mercedes-Benz“, iš kurio sulaukta tokios atakos, ir pasiteiravus, ar ne per daug sau leidžia jo priekinio keleivio vietoje įsitaisęs akivaizdžiai apsvaigęs šviesiaplaukis, šis atsakė necenzūrinių žodžių bei gestų lavina. Tada laukan iššoko šį automobilį vairavusi juodaplaukė ir rankos judesiu ėmė raginti džipo vairuotoją važiuoti iš čia.

Tačiau šiai pradėjus važiuoti, iš „Mercedes-Benz“ jau buvo panaudota sunkioji artilerija – kurį laiką necenzūriškai plūdęsis jo keleivis paleido į džipą pilną 2 litrų butelį „Sprite“ gėrimo. Šis pataikė į priekinį džipo vairuotojos stiklą, kuris akimirksniu suaižėjo.

Džipo vairuotojai pradėjus skambinti į policiją, neadekvataus išpuolio autorius išlipo iš „Mercedes-Benz“ ir demonstratyviai paliko nusikaltimo vietą. Tuo tarpu juodaplaukė, prišokusi prie džipo ir atidariusi jo vairuotojos dureles, nepaisant šios pokalbio su pareigūnais, ėmė reikalauti, kad ji nekištų jos į šią istoriją, nes ji „čia ne prie ko“ – net nepažįsta savo bendrakeleivio, nors po šių žodžių išvažiavo paskui jį.

Džipo vairuotojai belaukiant policijos, po dešimties minučių minėta mergina grįžo. Ir pasiūlė 500 eurų – už padarytus nuostolius bei problemos išsprendimą be pareigūnų. Tačiau džipo vairuotoja į jokius sandėrius su ja nėjo.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Atpažino iš nuotraukos

Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, įtariamasis buvo nustatytas nesunkiai. Pagal džipo vairuotojos įsidėmėtus „Mercedes-Benz“ valstybinius numerius paaiškėjo, kad jis priklauso vienai kaunietei, kuri – kur kas solidesnio amžiaus, nei įvykio metu šį automobilį vairavusi mergina. Tačiau nustatyta, kad šio automobilio savininkė turi du vaikus – 1995 m. gimusią dukrą ir 1987 m. gimusį sūnų. Parodžius šio nuotrauką kartu su dar penkių galimų įtariamųjų, džipo vairuotoja jį atpažino.

Esu švarus žmogus ir neturiu laiko užsiimti tokiomis nesąmonėmis.

Tačiau „Mercedes-Benz“ savininkės dukra, kurią šiaip ne taip pavyko prisišaukti į apklausą, iš pradžių teigė, kad matė tada savo keleivį pirmą kartą gyvenime. Esą šis paprašė pavežti ją iki stadiono, o po pakeliui į jį įvykusio konflikto su kita vairuotoja pasišalino. Ir daugiau būti apklausta nesutiko.

Tuo tarpu pats įtariamasis, kuris, kaip paaiškėjo yra Klaipėdos krašte tuo metu gyvenęs Žilvinas Zdanys, atvykdavęs į Kauną tik verslo reikalais, nes prekiavo „Urmo“ bazėje, kaip ir Klaipėdos turguje, teigė, kad ne tik negeria „Sprite“, bet ir nebuvo šio įvykio vietoje. Gal net nebuvo tądien Kaune. „Esu švarus žmogus ir neturiu laiko užsiimti tokiomis nesąmonėmis“, – tikino šis aukštąjį išsilavinimą turintis, individualią veiklą vykdantis verslininkas, tuo pačiu metu per penkerius metus 16 kartų baustas administracine tvarka – už chuliganišką vairavimą bei kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir nusižengimus, prekiaujant turguje moteriškais kvepalais, neturint jų įsigijimo dokumentų.

Prieš perduodant šią bylą teismui, buvo surengta ir Ž.Zdanio bei džipo vairuotojos akistata, per kurią jie liko prie savo teiginių. Nukentėjusioji – kad neadekvačiai elgėsi šis vyras. Ž.Zdanys – kad ji meluoja, nes jo ten nebuvo.

Žilvinas Zdanys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Melo kojos trumpos

Dar įdomesni dalykai prasidėjo, teismui atvertus šią bylą.

Stojęs prieš jį, Ž.Zdanys pakartojo, kad šio įvykio vietoje nebuvo. Tačiau pareiškė, kad ten buvo jo sesers buvęs sugyventinis Lukas P., kurio ši prisibijojo, todėl ir nesakė niekam tiesos. Bet dabar, kai viskas pakrypo tokia linkme, sesuo nusprendė nebetylėti. Be to, pasirodo, ji turi ir telefonu tą dieną, tiesa, prieš šį įvykį, darytą vaizdo įrašą, ir įrašytą pokalbį su sugyventinio mama. Ir visa tai perdavė jo advokatui Aliui Galminui.

Teismui buvo pateikta ir Luko P. nuotrauka, kurią pamačiusi nukentėjusioji konstatavo, kad tai – visai kitas žmogus. Tačiau įvertino, kad šio „šukuosena“ ir dabartinė teisiamojo – tokios pačios, nors įvykio metu jis buvo trumpai kirptų plaukų, o dabar plikai nusiskutęs.

Tačiau ikiteisminio tyrimo metu bendrauti su teisėsaugininkais atsisakiusi Ž.Zdanio sesuo teisme jau antrino broliui. Ji teigė, kad išpuolį prieš džipo savininkę surengė buvęs jos sugyventinis, kuris tada buvo neblaivus, o išgėręs jis tampa agresyviu. Ir tai įvyko po to, kai jie grįžo iš apsipirkimo, ir broliui sutikus savo pažįstamą, stabtelėjo su šiuo pasikalbėti. Ir esą džipo vairuotoja pati brolį išprovokavo – galėjo sau važiuoti ir nuvažiuoti po pirmos atakos dešrainiu.

Ž.Zdanio sesuo teisinosi, kad lig šiol tylėjo, nes bijojo sugyventinio. Bet po to jis ją paliko – išėjo pas kitą moterį. O šiuo metu yra sulaikytas už kažkokį nusikaltimą Austrijoje. Todėl ji ir nusprendusi prabilti, nes brolis yra nekaltai apkaltintas.

Tačiau teisme liudijusi, kaip paaiškėjo, viena minėtos gimnazijos pedagogė, mačiusi Ž.Zdanį į teisiamųjų suolą pasodinusį incidentą per langą – kartu su moksleiviais, teigė, kad būtent teisiamasis tada elgėsi neadekvačiai. O ne tas asmuo, kurio nuotrauka pateikta teismui.

Buvo apklausta ir Luko P. mama, kuri atskleidė, kad buvo sulaukusi ne vieno sūnaus sugyventinės bei jo mamos skambučio. Ir nežinojusi, kad vienas iš pokalbių yra įrašinėjamas. O skambinusiosios teigė, kad kažkokia moteris dėl pinigų nekaltai siekia „pasodinti“ jų brolį bei sūnų už jos sūnaus padarytą nusikaltimą. Ji net galvojo atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą, bet norėjo, kad tai patvirtintų pats sūnus, su kuriuo, esančiu Austrijoje, ji šiuo metu neturi jokio ryšio. Be to, Luko P. mama teigė, kad bijoti jos sūnaus šio sugyventinei nebuvo jokio pagrindo. Atvirkščiai – ši net prašė ją įtakoti sūnų, kad šis grįžtų pas ją.

Vieną rašom, du – minty

Po tokio iškalbingo šios bylos posūkio, Ž.Zdanio advokatas A.Galminas paprašė, kad ji būtų grąžinta prokurorei, o ši organizuotų tikro įtariamojo šiuo nusikaltimu apklausą. O tuo metu sėkmingai kapsėtų ir senatis už jį.

Tačiau kaltinimą šioje byloje palaikiusi prokurorė Renata Oželienė buvo įsitikinusi, kad jis pasitvirtina. Ir prašė teismo skirti Ž.Zdaniui už padarytą viešosios tvarkos pažeidimą 2500 eurų baudą bei pilnai tenkinti visus ieškinius. Ir apie 300 eurų ieškinį dėl patirtos turtinės žalos, nes jokio nukentėjusiosios nesąžiningumo ar noro pasipelnyti neįžvelgia. O to įrodymas – atsisakymas paimti kur kas didesnę sumą, siūlytą iš karto po nusikaltimo. Be to, nukentėjusioji prašė 3 tūkst. eurų moralinio atlygio, nes po to, ką teko patirti, ir ji pati buvo šokiruota bei išsigandusi, ar saugu tokioje aplinkoje jos vaikui, ir šis patyrė nemažą išgąstį, dėl kurio net kelias naktis nemiegojo ir vis klausinėjo, ar jie vėl nesutiks to vyro.

Su prokurore – kad Ž.Zdanys padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą, sutiko ir nukentėjusioji. Nors pats teisiamasis palaikė savo gynėjo prašymą. Ir, kaip ir šis, prašė, kad teismas jį išteisintų.

Bylą nagrinėjusi teisėja Indrė Averkienė ketvirtadienį paskelbė, kad pripažįsta Ž.Zdanį kaltu padarius viešosios tvarkos pažeidimą ir skiria jam 2500 eurų baudą, kurią jis turi sumokėti per du mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo. Nukentėjusiajai pilnai priteista ir turtinė žala, ir 1200 eurų išlaidos už jos atstovavimą teisme. Tačiau prašytas moralinis atlygis tenkintas tik iš dalies, priteisiant 200 eurų.

Žilvinas Zdanys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nukentėjusioji po nuosprendžio teigė, kad yra juo patenkinta. Ž.Zdanys, kuris paliko teismo posėdžių salę su ironiška šypsenėle veide, labiau buvo susirūpinęs, kodėl ji fotografuoja žiniasklaida. Panašu, kad jis šį nuosprendį skųs.

Kartu su šiuo nuosprendžiu buvo priimta ir nutartis, kuria kritiškai įvertinti Ž.Zdanio sesers, prisiekusios teismui, kad nemeluos, parodymai. Ir nuspręsta informuoti Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą apie galimai Karolinos Zdanytės padarytą nusikaltimą. Už melagingus parodymus, kaip ir už viešosios tvarkos pažeidimą, Baudžiamasis kodeksas grasina viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.