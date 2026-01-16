Teismas skelbs sprendimą dėl Raimondo Kurlianskio lygtinio paleidimo į laisvę

Buvęs koncerno „MG Baltic“ (dabar – „MG Grupė“) viceprezidentas R. Kurlianskis nuteistas „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje. Už politikų papirkinėjimą jam skirta pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmė.
Lygtinio paleidimo komisija atsisakė R. Kurlianskį paleisti į laisvę anksčiau laiko. Šį komisijos sprendimą nuteistasis apskundė teismui.
Toje pačioje byloje už kyšininkavimą nuteisti buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys taip pat jau bandė išeiti į laisvę lygtinai, bet teismai jų skundus atmetė.
BNS praėjusį rudenį rašė, kad visi trys atlieka bausmę atviro tipo bausmės atlikimo sąlygomis, kiekvieną savaitgalį turi galimybę vykti namo ir visi dirba ne įkalinimo įstaigoje, o už jos ribų, jiems taikomos elektroninio stebėjimo priemonės.
V. Gapšys, E. Masiulis ir R. Kurlianskis laisvės atėmimo bausmę atlieka nuo 2023 metų lapkričio pabaigos, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino juos kaltais dėl korupcijos.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
