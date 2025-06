Teismas atmetė Kurlianskio ieškinį dėl orumo, kai buvo pavadintas panašiu į gėjų

Kaip pirmadienį nurodė teismas, byloje ginčas kilo dėl verslininko Arūno Cicėno ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūno Renato Martišiaus susirašinėjimo „Viber“ programėle 2018 metų vasarį ir birželį.

Jame A. Cicėnas rašė R. Martišiui: „Eligijus sukūdęs, o Kurlianskis pastorėjęs, kaip du gėjai atrodo.“

Atsižvelgęs į nekategorišką informacijos pateikimą, asmenų išvaizdos vertinimą vartojant žodžius „atrodo“, „kaip“, Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad tai buvo R. Martišiaus ir A. Cicėno nuomonė.

Teismo vertinimu, nors jie tarpusavio bendravime naudojo „sodrią leksiką“, tai neleidžia nuomonės, kuri buvo išsakyta dėl R. Kurlianskio išvaizdos, o ne dėl tikrosios orientacijos, laikyti įžeidžiančia.

Be to, teismas pažymėjo A. Cicėną nesitikėjus, kad jo pasisakymas bus paviešintas tokiu mastu, dėl to verslininkas nuomonę išreiškęs vaizdingai, kas „laikytina stilistine priemone“.

Kadangi, anot teismo, nėra pagrindo pripažinti šią nuomonę įžeidus „MG grupės“ (buvusios „MG Baltic“) buvusį koncerno viceprezidentą R. Kurlianskį, jo ieškinys buvo atmestas.

Šis sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Atsakovais byloje įvardijamas STT pareigūnas R. Martišius ir verslininkas A. Cicėnas. Kaip skelbta, teisėsaugai tiriant galimus korupcinius nusikaltimus, prieš kelerius metus jie susitikinėjo ir susirašinėjo, taip pat apie R. Kurlianskį.

Kaip rašė BNS, „MG grupės“ (buvusios „MG Baltic“) politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis pripažintas papirkęs politikus, o šie už atlygį veikę taip, kaip prašė verslininkas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai spalį už tai neskundžiamu nuosprendžiu verslininkui skyrė pusšeštų metų laisvės atėmimo ir beveik 17 tūkst. eurų baudą.

Drauge nuteisti buvęs Liberalų sąjūdžio vadovas Eligijus Masiulis, buvę parlamentarai Vytautas Gapšys, Šarūnas Gustainis, Gintaras Steponavičius. Kaltais pripažinti ir trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija bei „MG grupė“.