Teismas leido suimti nužudymu Sargėnuose įtariamą vyrą

Įtariamąjį, gimusį 1974 metais, sekmadienį prokuroras prašė suimti dviem mėnesiams, manant, kad asmuo bėgs, slėpsis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teismo ir darys naujas nusikalstamas veikas.
„Ikiteisminio tyrimo teisėjas prokuroro prašymą tenkino iš dalies ir įtariamajam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą – vieno mėnesio laikotarpiui, manant, kad asmuo gali daryti naujus nusikaltimus", – Eltą informavo prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Vyras buvo sulaikytas penktadienį, prieš pietus, kai jo namą šturmavo Viešojo saugumo tarnybos ir „Aro“ pareigūnai.
Nužudytasis ir jį galimai nušovęs įtariamasis policijai buvo žinomi, abu buvo teisti. Pirminiais duomenimis, abu jie buvo pažįstami.
Žuvusysis buvo Kauno rajono gyventojas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Ginklas buvo laikomas nelegaliai, todėl be įtarimų nužudymų suimtajam gresia atsakomybė ir už neteisėtą ginklo laikymą.
Pasak ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio prokuroro Mindaugo Šukio, tiriamos kelios įvykio versijos.
Nusikaltimo aplinkybės ėmė aiškėti, kai penktadienio rytą, 6.31 val., buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Endriejavo gatvėje, rastas sužalotas vyras, gimęs 1980 metais. Asmuo buvo pristatytas į Kauno klinikas, kur dėl patirtų galimai šautinių sužalojimų neišgyveno.
Baudžiamasis kodeksas už nužudymą numato laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis Baudžiamasis kodeksas numato griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki penkerių metų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
