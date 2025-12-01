Sustabdytas pavojingą šonaslydį gyvenvietėje demonstravęs BMW

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 30 d., apie 00.15 val., Kaune, Draugystės gatvėje, sustabdytas keistai manevruojantis automobilis „Peugeot“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1995 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,91 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino daugiau nei 7,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 10 neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,45 iki 2,87 prom.).
Lapkričio 24 dieną, apie 09.50 val., Kėdainių rajone, Okainių kaime, policijos pareigūnai sustabdė pavojingai ir chuliganiškai važiuojantį BMW automobilį, vairuojamą vyro (gim. 2004 m.). Vairuotojas ant sniegu padengtos kelio dangos staigiai suko vairą ir spaudė akceleratorių, dėl ko automobilio galinė dalis slydo šonu. Be šių manevrų, jis gyvenvietėje dar ir viršijo greitį – vietoj leistinų 50 km/val. važiavo 96 km/val. greičiu.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 23 neblaivius vairuotojus ir 17 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
