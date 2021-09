Spąstai Kaune prostitute dirbusiai ukrainietei: klientas iškeitė seksą į pinigus?

Žodis – ne žvirblis

33-ejų metų Ukrainos pilietė pranešė Kauno policijai apie tai, kad šiųmetės sausio 30-osios popietę patyrė klientu apsimetusio ginkluoto plėšiko smurtą.

Iš karto po šio išpuolio pareigūnams ji teigė, kad, grasinant daiktu, panašiu į šaunamąjį ginklą, iš jos reikalauta atiduoti visus turimus pinigus. Ir ji pakluso, į jos nuomotą butą Kalniečių gatvės daugiaaukštyje įsibrovusiam plėšikui atiduodama 500 eurų.

Anot nukentėjusiosios, tai įvyko jau kitą dieną po jos atvykimo į Lietuvą, kai draugė, kurios pavardės ji nežino, įdėjo į vieną interneto svetainę lietuvių kalba skelbimą apie jos siūlomas intymias paslaugas.

"Pagrindo abejoti nukentėjusiąja neturime", – "Kauno dienai" teigė šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė.

Ukrainietės apiplėšimu įtariamas jos bendraamžis M.Krievinis buvo sulaikytas po savaitės, ką tik grįžęs iš reiso Estijoje, kur dirbo vilkiko vairuotoju. Taktiniais sumetimais jį nuspręsta sulaikyti ne namuose, o įmonės, kurioje dirbo, teritorijoje ir buvo palikęs savo automobilį, į kurį turėjo persėsti grįžęs iš eilinio reiso.

Teigiama, kad įtariamojo pėdsakais atsekta pagal mobilųjį telefoną, iš kurio skambinta būsimai aukai, bei pasitelkus pagalbon vaizdo įrašus, kurie tiesiogiai su įvykio vieta nesusiję.

Panašu, kad įtariamajam tai buvo netikėta – sulaikytas jis atsisakė duoti parodymus. Tiesa, kai ką vis dėlto leptelėjo, kas paaiškėjo, atvertus jo bylą Kauno apylinkės teisme. Vienas jame apklaustas Kauno policijos pareigūnas, laukęs tada su kolegomis porą valandų pasaloje M.Krievinio, teigė, kad, ištiktas šoko, paklausus apie tai, kur ginklas, įtariamasis atsakė, kad įmetė į upę. Ir paskui visiškai užsidarė savyje.

Subtili konspiracija

Rasti minėto daikto, panašaus į šaunamąjį ginklą, kuriuo, nukentėjusiosios teigimu, jai buvo grasinta, pareigūnams taip ir nepavyko.

Tačiau M.Krievinio planšetėje aptikta daug ginklų nuotraukų. Teisme jis tai aiškino dangstydamasis brolio, kuris yra karininkas, profesija. Esą minėtas nuotraukas parsisiuntęs šis, dėl to į apklausą į kitą teismo posėdį bus kviečiamas ir M.Krievinio brolis.

Nors leidimo laikyti kokį nors ginklą M.Krievinis neturi, teisėsaugininkai labiau linkę tikėti nukentėjusiosios išprusimu nei tuo, kad jai buvo grasinta žaisliniu ar suvenyriniu pistoletu.

Tačiau galiausiai dėl apiplėšimo panaudojant šaunamąjį ginklą, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki dešimties metų, pradėtą ikiteisminį tyrimą jiems teko perkvalifikuoti į plėšimą įsibrovus į patalpą, už ką taip pat gresia laisvės atėmimas, bet iki septynerių metų.

M.Krievinis ėmė duoti parodymus tik tada, kai buvo patenkintas prokurorės prašymas jį suimti. Praleidęs už grotų septynias dienas, jis prisipažino, kad buvo tada minėtame Kalniečių gatvės bute, kur jį priėmė erotines paslaugas siūliusi moteris. Tačiau neigė, kad įsibrovė pas ją ginkluotas ir pagrobė 500 eurų.

Savo versiją M.Krievinis pakartojo ir stojęs prieš teismą – esą grįžęs iš reiso Estijoje, norėjo išsikrauti ir pamėginti kažką naujo, todėl ėmė ieškoti internete sekso paslaugas teikiančių moterų. Iš pradžių buvo sutaręs vykti pas vieną į Varnių gatvę, bet nepajėgė įveikti jos duoto durų kodo. Tada susiradęs kitą Kalniečių gatvėje.

Susisiekęs su skelbimo autore per pokalbių programėlę ir sužinojęs adresą bei pusvalandžio kainą – 40 eurų, jis nuvyko ten savo automobiliu. Tikino neturėjęs jokio išankstinio tikslo šią moterį apiplėšti.

Klausimas: apie tai, kas įvyko viename šio Kalniečių gatvės daugiabučio devintojo aukšto bute, jame erotines paslaugas teikusi ukrainietė ir jos klientas pasakoja skirtingai. Vilmanto Raupelio nuotr.

Įdomus sprendimas

Anot M.Krievinio, vos įsileidusi jį vidun, buto šeimininkė paprašė pinigų, o kai jis padavė 40 eurų, įsidėjo šiuos į kažkokią knygelę, kurioje buvo ir daugiau banknotų, o šią padėjo ant staliuko kartu su savo mobiliuoju telefonu. Pasakiusi, kad tuoj ateis, ji nuėjo į vonią.

M.Krievinio teigimu, likęs vienas, jis pažiūrėjo, kiek valandų, ir supratęs, kad jau vėluoja namo, nes, prieš persėsdamas iš vilkiko į savo automobilį, jau buvo paskambinęs draugei, kad grįžta, o bergždžiai blaškydamasis Varnių gatvėje sugaišo nemažai laiko, nusprendė, jog šį kartą vietoj sekso geriau bus pinigai. Minėtoje knygelėje jis rado 200 eurų. Ir skubiai nėrė pro duris, iš vonios grįžtančiai buto šeimininkei nesupratus, kas jam nepatiko.

Pavogtus pinigus M.Krievinis teigė išleidęs parduotuvėje, į kurią užsuko pakeliui į namus. Jis tikino, kad, įkliuvęs teisėsaugininkams, norėjęs šiuos pinigus apvogtajai grąžinti, bet ši jau buvo išvykusi iš Lietuvos.

Nedalyvavo nukentėjusioji ir M.Krievinio teisme – šiuo metu ji gyvena tėvynėje ir dėl karantino bei finansinės padėties negali atvykti, tačiau palaiko savo 10 500 eurų ieškinį teisiamajam. Vien už tai, kad patyrė dėl jo veiksmų didelį išgąstį, po kurio ne tik gėrė raminamuosius vaistus, bet ir miegojo šalia pasidėjusi dujų balionėlį, ji prašo 10 tūkst. eurų moralinio atlygio.

M.Krievinis teigė sutinkantis atlyginti tik 200 eurų. Nors vėliau pripažino, kad jo poelgis ir galėjo sukelti nemalonių emocijų. Tačiau, anot jo, ne už 10 tūkst. eurų. Daugių daugiausia – už 2 tūkst.

Padėjo taksistas

Teisiamasis su savo advokatu norėjo, kad byla be nukentėjusiosios nebūtų nagrinėjama, nes turi jai daug klausimų. Be to, M.Krievinis pageidavo, kad būtų atlikta įvykio vietos apžiūra, kurioje jam būtų užduodami klausimai. Tačiau, prokurorei pareiškus, kad tame bute, kurį nuomojosi nukentėjusioji, šiuo metu gyvena kiti žmonės, teismas šį M.Krievinio prašymą atmetė.

Panašu, kad jis tikėjosi, jog nukentėjusioji į policiją nesikreips, nes ir pati užsiima tuo, kas draudžiama. Atvertus jo bylą teisme, paaiškėjo ir kas tada apie šį įvykį pranešė policijai. Teisme liudijo vienas taksistas, kurio tada ukrainietė prašė nuvežti ją į artimiausią Kauno policijos skyrių. Anot taksisto, ji buvo labai susijaudinusi ir žodis po žodžio pradėjo pasakoti, kas jai nutiko. Išgirdęs tai, taksistas teigė nusprendęs pats paskambinti 112, nes kitą kartą toks keleivis su ginklu užantyje gali įlipti ir į jo automobilį.

Tikėti ukrainiete, o ne M.Krieviniu teisėsaugininkus verčia ir šio biografija. Jis jau teistas. Ir Lietuvoje, ir Didžiojoje Britanijoje.

Lietuvoje teismų slenksčius M.Krievinis pradėjo minti dar būdamas nepilnametis. Vos penkiolikos jis Jonavos rajono apylinkės teismo buvo nuteistas už vagystę, beje, taip pat įsibraunant į gyvenamąją patalpą, vienų metų laisvės atėmimu, atidedant bausmės vykdymą tokiam pačiam laikotarpiui.

O nuosprendis, paskelbtas M.Krieviniui 2013-aisiais Didžiojoje Britanijoje, – akivaizdus įrodymas, kad jis linkęs ir smurtauti. Už sunkų kūno sužalojimą, subjaurojimą arba visiško nedarbingumo sukėlimą minėtos šalies teismas skyrė tada jam daugiau kaip aštuonerių metų įkalinimą.