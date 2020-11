Skandalingąjį bėglį siūloma naktimis įkalinti namuose

Ne visi pilietiški

Minėtoje medžiagoje, prie kurios pridėtas ikteisminiam tyrimui vadovavusios prokurorės Dalios Pangonienės pareiškimas teismui dėl proceso baigimo baudžiamuoju įsakymu, yra nustatytos ir kai kurios iki šiol viešai neskelbtos 54-erių D.Armalio klajonių pabėgus iš ligoninės detalės.

Pavyzdžiui, kad pasiekęs pirmojo pabėgimo atveju maršrutiniu miesto autobusu Kauno autobusų stotį, esant dar nemažai laiko iki Lazdijų kryptimi išvykstančio autobuso, D.Armalis užsuko į čia pat esantį kazino. Tačiau ten buvo paprašyta jo asmens dokumento, pagal kurį bėglys buvo atpažintas. Bet pareiškus D.Armaliui apie tai, kad jo ieško policija, jis iš kazino pabėgo.

Duomenų, kad apie D.Armalio pasirodymą kazino būtų pranešta policijai, byloje nėra. Priešingu atveju galbūt jam nebūtų pavykę sėkmingai pasiekti Seirijų. Kaip jau rašyta, sulaikytas už septynių valandų po pabėgimo Lazdijų rajone, D.Armalis dėvėjo apsauginę veido kaukę, kuri taip pat gali būti dalis atsakymo, kodėl bėglį pražiopsojo jo sulaikymui mestos gausios Kauno policijos pajėgos.

Remiantis bylos medžiaga, D.Armalį sulaikyti padėjo vienos parduotuvės, į kurią jis užsuko išlipęs iš autobuso Seirijuose, pardavėja. Ji taip pat atpažino nuo ryto ieškomą bėglį ir pranešė apie tai vietinei policijai. Šios pareigūnai, kuriems buvo nurodyta, kuria kryptimi patraukė D.Armalis, netrukus jį sulaikė.

Siūloma bausmė

Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimu, nenustačius, kad kas nors dėl to užsikrėtė, kaltinamam jau tris kartus teistam D.Armaliui prokurorė siūlo laisvės apribojimą, uždraudžiant nuo 23 iki 6 val. išeiti iš namų. Už pirmąjį pabėgimą – aštuoniems mėnesiams. Už antrąjį – dešimčiai. Šias bausmes subendrinus – vieniems metams ir trims mėnesiams. Kadangi D.Armalis savo kaltę pripažįsta ir teigia, kad gailisi, galutinė bausmė turėtų būti sumažinta trečdaliu – iki dešimties mėnesių.

Anot D.Armalio, pirmą kartą – liepos 23-iąją jis savavališkai išlipo pro savo palatos pirmajame aukšte langą, nes ligoninėje jam jau buvo nusibodę. Be to, buvo pasiilgęs namų. Žinojo, kad jam diagnozuotas koronavirusas, tačiau nejautė jokių simptomų. Antrą kartą – po trijų dienų jis vėl padarė tą patį, nes norėjo apsipirkti. Šiuos jo žodžius patvirtina prie bylos prijungtas vaizdo įrašas iš greta ligoninės esančios "Maximos", kurioje apsipirkęs D.Armalis pats po kurio laiko grįžo atgal.

Baudžiamasis kodeksas pagal D.Armaliui pareikštą kaltinimą numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienų metų. Teismas turi priimti jo byloje sprendimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos gavimo. Galimi trys variantai: teismo baudžiamojo įsakymo, paliekant prokurorės siūlomą bausmę ar ją pakeičiant, surašymas, bylos perdavimas teisiamajam posėdžiui – jeigu kyla papildomų klausimų, arba šio baudžiamojo proceso nutraukimas. Pirmuoju atveju, kuris labiausiai tikėtinas, D.Armaliui atvykti į teismą nereikėtų.

Buvo jis keistas jau iki koronaviruso pasigavimo. O dabar elgiasi dar neadekvačiau.

Lazdijų pūlinys

D.Armalis su prokurorės siūloma bausme sutiko. Nors teigė, kad labiau norėtų piniginės baudos.

Tokį pageidavimą jis išsakė vietinės policijos pareigūnui, vykdžiusiam Kauno teisėsaugininkų prašymą jį papildomai apklausti, nes prisišaukti D.Armalio į Kauną nebuvo įmanoma.

Tačiau prokurorė, prieš tai susipažinusi su Lazdijų seniūnaičio Lino Jarmalos apklausa apie vietinės bendruomenės bei pareigūnų galvos skausmu tapusį D.Armalį, nusprendė šiam jo prašomos švelniausios bausmės neskirti, nes dėl susikaupusių nesumokėtų baudų jis jau atsidūrė antstolių taikinyje.

"Buvo jis keistas jau iki koronaviruso pasigavimo. O dabar elgiasi dar neadekvačiau", – ir "Kauno dienai" apie D.Armalį pasakojo minėtas Lazdijų seniūnaitis. Kaip vienas tokio teiginio pavyzdžių pateiktas D.Armalio išpuolis vietinėje "Maximoje". Jis išpylė ant kasininkės galvos sultis, šiai liepus už jas sumokėti. Be to, anot L.Jarmalos, D.Armalis ir toliau nuolat konfliktuoja su kaimynais. O vietinė policija prieš jį bejėgė. Šios pareigūnai tepajėgia vežioti jį savo tarnybiniu transportu kaip taksi. "Pats mačiau, kaip net du kartus parvežė iš kažkur neblaivų į namus, nes Lazdijuose nebėra areštinės. Ir surašė protokolus, kuriuos D.Armalis tradiciškai išmetė į šiukšlių dėžę ir, vos pareigūnams išvažiavus, vėl patraukė į žygį", – pasakojo L.Jarmala, anot kurio, visa tai dažniausiai vyksta tada, kai mokamos pašalpos. O pastaruoju metu D.Armalis gauna ją padidintą – kaip esą ieškantis darbo. Tačiau už šias pašalpas jo socialiniame būste vyksta orgijos. Be to, iš jų negalima atskaičiuoti nė cento, nors bendra baudų, skirtų D.Armaliui už įvairius nusižengimus, suma, seniūnaičio žiniomis, – jau keturženklė.

"Kauno dienos" skaitytojo nuotr.

Psichiatrai problemų nemato

Per pastaruosius ketverius metus D.Armalis net 50 kartų baustas administracine tvarka. O po brolio subadymo peiliu per išgertuves, už ką 2001-aisiais buvo nuteistas septynerių metų laisvės atėmimu, tačiau paleistas anksčiau laiko į laisvę, išgirdo dar du nuosprendžius – 2010-aisiais – už vagystę ir 2014-aisiais – už turto sugadinimą.

Tačiau Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba, į kurią kreipėsi ikiteisminius tyrimus dėl D.Armalio pabėgimo iš Kauno ligoninės pradėję teisėsaugininkai, konstatavo, kad skirti jam psichiatrinę ekspertizę netikslinga. Nors šią vasarą D.Armalis net du kartus buvo patekęs į specifinės paskirties pakaunės ligoninę.

Pirmą kartą – dar prieš diagnozuojant jam COVID-19. Tada į šią ligoninę D.Armalis buvo atvežtas greitosios medikų, lydimų policijos, tiesiai iš teismo. O šiame jis buvo atsidūręs dėl ne vieną mėnesį trukusias išgertuves vainikavusio eilinio konflikto su kaimynais. Šiai istorijai pasiekus teismą, D.Armalis vėl jame susimušė. Minėtos pakaunės ligoninės specialistai jokių rimtesnių sveikatos sutrikimų D.Armaliui nenustatė. Tik problemas, susijusias su alkoholio vartojimu.

Pakartotinai šioje pakaunės ligoninėje jis buvo atsidūręs ir rugpjūčio pradžioje, kai buvo čia pervežtas po dviejų neigiamų koronaviruso testų. Tačiau ir tada ten neužsibuvo, nes ėmė grasinti, kad paskelbs bado streiką.