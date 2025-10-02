Šeimos dramą vainikavo buto šturmas, po kurio kilo dar daugiau klausimų

Minėto daugiabučio apgultis prasidėjo po advokato, atstovaujančio užsienyje gyvenančią iš Lietuvos kilusią paauglės mamą, skambučio telefonu 112. Jis teigė stovintis su paauglės mama prie vieno buto minėtame daugiaaukštyje durų ir niekas jų neįleidžia. Yra pagrindo įtarti, kad paauglė užsirakinusi jame iš vidaus.
Specialiosios tarnybos kviestos į šį daugiabutį, baiminantis, kad galėjo įvykti blogiausias scenarijus. Turėtas galvoje savaitgalį įvykęs mamos pokalbis su dukra, dalyvaujant močiutei – mamos mamai, pas kurią paauglė vasarą atvyko atostogų ir dabar atsisako grįžti į savo namus užsienyje, kur gyveno su mama, nors jau seniai prasidėjo mokslo metai.
Minėto pokalbio metu mama davė paauglei laiko apsispręsti. Tačiau atvykus pas dukrą, pasibaigus duotam terminui, susidūrė su aprašyta situacija.
Prieš specialiosioms tarnyboms šturmuojant močiutės butą paauglės mama bandė susiskambinti su jo savininke – savo mama. Tačiau dar darbingo amžiaus močiutė jai neatsiliepė. O paauglė esą mobiliojo telefono neturi.
Priėmus sprendimą patekti į šį butą per balkoną, pagalbon iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau jiems įvykdžius užduotį ir patekus į butą, šiame žmonių nerasta.
Po tokios įvykių sekos nuspręsta, kad mama dar ieškos paauglės savo jėgomis, o jeigu nepavyks jos rasti, vėl kreipsis į policiją.
