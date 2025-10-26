Reikalinga pagalba: Kaune dingo senolis

Anot policijos, spalio 25 d. gautas pranešimas, kad Kaune, Pramonės pr., apie 12.30 val. iš namų išėjo senolis ir nebesugrįžo, susisiekti su juo telefonu artimiesiems nepavyksta.
Vyro požymiai: apie 173 cm ūgio, stambesnio kūno sudėjimo. Išeidamas vilkėjo striukę, juodą kepurę, avėjo juodus batus, dėvėjo rankinę per petį.
Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.
Naujausi komentarai