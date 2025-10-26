Prie automobilio rasta girta trijulė: po sukeltos avarijos – esminis klausimas

Kauno policija praneša apie kelis įvykius, susijusius su narkotikais.
Spalio 25 d. apie 14.10 val. Kaune, Višinskio g., pas vyrą (gim. 1984 m.) rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Už kelių valandų, apie 16.50 val., Karaliaus Mindaugo pr., automobilyje „VW Golf“, rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Taip pat pričiupti ir girti vairuotojai.
Anot policijos, spalio 26 d. apie 2.30 val. Kauno r., Užliedžių k., automobilis „Škoda Yeti“ nuvažiavo nuo kelio, apgadino kelio ženklą ir betoninį statybinį bloką. Įvykio vietoje rasti trys neblaivūs vyrai (gim. 1990 m. (3,12 prom.), gim. 1980 m. (2,71 prom.) ir gim. 1990 m. (2,21 prom.). Aiškinamasi, kas vairavo automobilį.
Girti prie vairo sėdo ne tik Kaune, bet ir kitur. Kaip praneša policija, spalio 25 d. apie 5.40 val. Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g., automobilį „Audi A6” vairavo neblaivus vyras (gim. 1997 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,27 prom.
Spalio 26 d. apie 2 val. Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g., automobilį Chrysler Grand Voyager“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1988 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,58 prom.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.
