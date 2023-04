R. Jakščio ateitis – vis niūresnė: perspektyvą praleisti vasarą už grotų papildė įkalinimas namuose

Iškalbingas Temidės verdiktas

Tenkino prokuroro prašymą sugriežtinti kardomąją priemonę R. Jakščiui ir teisėja Vita Padriezaitė. Šiandien ji paskelbė nutartį, kuria skyrė R. Jakščiui dviejų mėnesių intensyvią priežiūrą.

Tačiau, kadangi šį jos sprendimą dar galima per septynias dienas apskųsti, be to, ir policija, kuriai ši nutartis bus išsiųsta nedelsiant, dar turi parengti jos vykdymui reikalingą įrangą, iki faktinio jos vykdymo nuspręsta sugriežti ir R. Jakščiui skirto namų arešto sąlygas, vietoj ligšiolinio draudimo išeiti iš namų nuo 22 iki 7 valandos, pratęsti jo laiką iki 23 valandų per parą, leidžiant išeiti iš namų tik vienai valandai.

Pasak V. Padriezaitės, priimant šią nutartį, atsižvelgta, kad R. Jakštys pažeidė namų arešto, skirto jam iki šiol, sąlygas, tarp kurių – draudimas bendrauti su nepilnamečiais. Vadinasi ši kardomoji priemonė neužtikrina, kad jis nedarytų naujų nusikaltimų, nes tolesnis jo bendravimas su nepilnamečiais sudaro tam prielaidas.

Remigijus Jakštys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ir vėl išklausyti teismo nutarties, ar tenkinti prokuroro pareiškimą sugriežti R. Jakščiui kardomąją priemonę, šiandien atvyko tik žiniasklaida.

Kaip jau rašyta, kardomoji priemonė sugriežtinta R. Jakščio byloje, kuri dar Kauno apylinkės teisme neatversta. Planuotas jos posėdis kovo pabaigoje neįvyko dėl teisiamojo ligos.

Taip pat kovo pabaigoje 25-erių metų sulaukęs R. Jakštys šioje byloje kaltinamas jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimu, lytinės aistros tenkinimu su septyniolikmečiu, pažeidžiant nepilnamečių asmenų seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą bei sutrikdant jo sveikatą, ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Joje – trys nukentėjusieji. O R. Jakštys šios bylos kaltinamajame akte įvardijamas kaip VšĮ „Mokinio karjera“ generalinis direktorius. Ši prieš penkerius metus įkurta viešoji įstaiga, registruota vieno Šarkuvos gatvės daugiabučio bute, internete skelbėsi esanti karjeros ugdymo agentūra, skirta moksleiviams, kurios veikloje – ir edukacinių ekskursijų organizavimas.

Nusikaltimai, inkriminuojami šioje byloje R. Jakščiui, apima laikotarpį nuo 2021-ųjų rugpjūčio iki 2022-ųjų vasario. Bylą teismui rengę teisėsaugininkai linkę prisipažinti, kad jiems tikrai nepavyko nustatyti visų nusikaltimų, kuriuos per tą laiką galimai padarė R. Jakštys. Tačiau nustatyta, kad minėtas septyniolikmetis buvo seksualiai išnaudotas Varšuvos viešbutyje, o kiti nukentėjusieji tvirkinti tada R. Jakščio išsinuomotuose „Žaliakalnio terasų“ apartamentuose.

Per ikiteisminį šios bylos tyrimą R. Jakštys parodymų nedavė.

Demaskavo pilietiški kaimynai

Šioje byloje R. Jakštį gina net dvi advokatės, dalyvavusios ir trečiadienį surengtame specialiame jos posėdyje, kurioje nagrinėtas minėtas prokuroro prašymas pakeisti teisiamajam skirtą namų areštą į intensyvią priežiūrą, uždedant apykoję ir leidžiant išeiti iš namų tik vienai valandai per parą – apsipirkti.

Kaip jau rašyta, su tokiu prašymu prokuroras kreipėsi į teismą po garsiai nuskambėjusių balandžio 12-osios vakaro įvykių Pasimatymo akligatvyje, kuriame, anot kaimynų, nuo pernykščio rudens kotedžą nuomojosi R. Jakštys. Ir būtent pilietiškiems jo kaimynams pranešus apie pas R. Jakštį atvykusį iš pažiūros – 13-14 metų paauglį, šis buvo aptiktas po laiptais esančioje slėptuvėje, nors kotedžo nuomininkas, kaip, anot kaimynų, jau ne kartą yra buvę, tikino, kad jokio vaiko jo namuose nėra.

Tiesa, portalo kauno.diena.lt žiniomis, ir pats iš minėtos nišos ištrauktas keturiolikmetis buvo linkęs policijai teigti, kad jam – jau aštuoniolika. Ir pasak portalo kauno.diena.lt šaltinių, susijusių su ikiteisminiu tyrimu, pradėtu po šio įvykio, jis iš tikrųjų atrodo vyresnis, nes yra gana aukštas ir jam jau želia barzda.

Panašiai linkęs teisintis ir pats R. Jakštys, teigdamas, kad manęs, jog jo svečias – aštuoniolikmetis, nes jis esą buvo nurodęs tokį savo amžių. O, anot R. Jakščio, jam abejonių dėl to nebuvo kilę. Tačiau, kai atvykus tą vakarą policijai, svečias pasakė, kad yra nepilnametis, išsigandus su tuo susijusių galimų pasekmių, nuspręsta jį paslėpti po laiptais įrengtoje slėptuvėje.

Teisėsaugininkų duomenimis, šio nepilnamečio tėvai, panašu, kad turi su R. Jakščiu kažkokių piniginių reikalų. Taigi tikėtis šiame ikiteisminiame tyrime pagalbos iš jų taip pat neverta. R. Jakščiui šioje byloje yra suteiktas specialiojo liudytojo, t. y. asmens, kuris apklausiamas dėl galimai paties padaryto nusikaltimo, trūkstant duomenų pareikšti jam dėl to įtarimą, statusas.

Skirtas ir maksimalus areštas

Aptikus R. Jakščio namuose minėtą keturiolikmetį, į Kauno apylinkės teismą su teikimu sugriežtinti jam 2021-ųjų gruodį šio teismo jau skirtą bausmę už keturių jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimą kreipėsi ir Probacijos tarnyba.

Ji prašė pakeisti R. Jakščiui tada skirtą laisvės apribojimą, kurio viena iš sąlygų buvo draudimas bendrauti su nepilnamečiais, į areštą.

Kaip jau rašyta, Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis, pats nagrinėjęs šį teikimą, trečiadienį jį tenkino, pakeisdamas minėtą R. Jakščiui skirtą bausmę į 90 parų areštą. Ir šio terminas, asmeniui padariusiam nusikaltimą, yra maksimalus.

R. Jakštys su savo advokatėmis, nedalyvavę ir šios nutarties paskelbime, taip pat dar gali per septynias dienas ją apskųsti. Ir, panašu, kad tikrai tai padarys.

Remigijus Jakštys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Taigi, R. Jakšys, geriausiu atveju – jeigu šis skundas būtų atmestas, turėtų pradėti atlikti arešto bausmę ateinančios vasaros pradžios.

Arešto bausmę Lietuvoje vyrai atlieka Alytaus, Kauno arba Šiaulių kalėjimuose, į kuriuos asmuo, kuriam skirta tokia bausmė, turi atvykti per septynias dienas nuo tokio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Areštantai šiose įkalinimo įstaigose laikomi atskirai nuo kitų čia bausmę atliekančių nuteistųjų. Skiriasi ir jų darbotvarkės. Areštantams nenumatomi jokie darbai. Tačiau, pasak portalą kauno.diena.lt konsultavusių Lietuvos kalėjimų tarnybos atstovų, areštanto maitinimui per dieną skiriami tik 3,30 eurų, nekokios ir jų buitinės sąlygos, t. y. bausmės atlikimo metu jiems reikalinga artimųjų ar draugų pagalba.