Pirmoji R. Jakščio kontrataka baigėsi fiasko: dar vienas sprendimas dėl jo skundo – netrukus

Buvo įkalintas namuose

Kaip jau rašyta, nutartį sugriežtinti kardomąją priemonę iš namų arešto į intensyvią dviejų mėnesių priežiūrą apykojės pagalba Kauno apylinkės teismas skyrė R. Jakščiui balandžio 21-ąją. Tačiau, kadangi ją dar buvo galima apskųsti, be to, ir policija, kuriai ši nutartis buvo išsiųsta nedelsiant, dar turi parengti jos vykdymui reikalingą įrangą, iki faktinio šio teismo sprendimo vykdymo buvo nuspręsta sugriežtinti ir R. Jakščiui skirto namų arešto sąlygas, vietoj buvusio draudimo išeiti iš namų nuo 22 iki 7 valandos pratęsiant jo laiką iki 23 valandų per parą ir leidžiant išeiti iš namų tik vienai valandai.

Remigijus Jakštys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ši kardomoji priemonė sugriežtinta R. Jakščio byloje, kuri dar Kauno apylinkės teisme neatversta. Nors jau du tokie bandymai per pastaruosius porą mėnesių buvo.

Kovo pabaigoje 25-erių metų sulaukęs R. Jakštys šioje byloje kaltinamas jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimu, lytinės aistros tenkinimu su septyniolikmečiu, pažeidžiant nepilnamečių asmenų seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą bei sutrikdant jo sveikatą, ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Joje – trys nukentėjusieji. O R. Jakštys šios bylos kaltinamajame akte įvardijamas kaip VšĮ „Mokinio karjera“ generalinis direktorius. Ši prieš penkerius metus įkurta viešoji įstaiga, registruota vieno Šarkuvos gatvės daugiabučio bute, internete skelbėsi esanti karjeros ugdymo agentūra, skirta moksleiviams, kurios veikloje – ir edukacinių ekskursijų organizavimas.

Ne visi kaimynai abejingi

Nusikaltimai, inkriminuojami minėtoje byloje R. Jakščiui, apima laikotarpį nuo 2021-ųjų rugpjūčio iki 2022-ųjų vasario.

Bylą teismui rengę teisėsaugininkai linkę prisipažinti, kad jiems tikrai nepavyko nustatyti visų nusikaltimų, kuriuos per tą laiką galimai padarė R. Jakštys. Tačiau nustatyta, kad minėtas septyniolikmetis buvo seksualiai išnaudotas Varšuvos viešbutyje, o kiti nukentėjusieji tvirkinti tada R. Jakščio išsinuomotuose „Žaliakalnio terasų“ apartamentuose.

Per ikiteisminį šios bylos tyrimą R. Jakštys parodymų nedavė.

Šioje byloje ji gina dvi advokatės.

Prokuroras kreipėsi į teismą su prašymu sugriežtinti R. Jakščiui kardomąją priemonę šioje byloje po garsiai nuskambėjusių balandžio 12-osios vakaro įvykių Pasimatymo akligatvyje, kuriame, anot kaimynų, nuo pernykščio rudens kotedžą nuomojosi R. Jakštys, portalo kauno.diena.lt žiniomis, po to persikėlęs gyventi į Žaliakalnį. Ir būtent pilietiškiems jo kaimynams pranešus tada apie pas R. Jakštį atvykusį iš pažiūros – 13-14 metų paauglį, šis buvo aptiktas po laiptais esančioje slėptuvėje, nors kotedžo nuomininkas, kaip, anot kaimynų, jau ne kartą yra buvę, tikino, kad jokio vaiko jo namuose nėra.

Tiesa, portalo kauno.diena.lt žiniomis, ir pats iš minėtos nišos ištrauktas keturiolikmetis buvo linkęs policijai teigti, kad jam – jau aštuoniolika.

Justinos Lasauskaitės nuotr./Redakcijos montažas

Gresia vasarą už grotų?

Panašiai buvo linkęs teisintis ir R. Jakštys, teigdamas, kad manęs, jog jo svečias – aštuoniolikmetis, nes jis esą buvo nurodęs tokį savo amžių. O, anot R. Jakščio, jam abejonių dėl to nebuvo kilę.

Tačiau, kai atvykus tą vakarą policijai, svečias pasakė, kad yra nepilnametis, išsigandus su tuo susijusių galimų pasekmių, nuspręsta jį paslėpti po laiptais įrengtoje slėptuvėje.

Šioje byloje R. Jakščiui yra suteiktas specialiojo liudytojo, t. y. asmens, kuris apklausiamas dėl galimai paties padaryto nusikaltimo, trūkstant duomenų pareikšti jam dėl to įtarimą, statusas.

Aptikus R. Jakščio namuose minėtą keturiolikmetį, Kauno apylinkės teismas, Probacijos tarnybos teikimu, sugriežtino jam ir 2021-ųjų gruodį šio teismo jau skirtą laisvės apribojimo bausmę už keturių jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimą į 90 parų areštą. O šis arešto terminas asmeniui, padariusiam nusikaltimą, yra maksimalus.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apskundė R. Jakštys su savo advokatėmis ir šią nutartį. Tačiau jų skundą Kauno apygardos teismas gavo tik šiandien ir artimiausiu metu taip pat nagrinės.

O šiandien šio teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas, nagrinėjęs R. Jakščio advokatės Aušros Ručienės skundą dėl nutarties uždėti jam apykoję, paskelbė, kad jį atmeta, nes nutartis sugriežtinti R. Jakščiui kardomąją priemonę yra pagrįsta, nes jis nesilaikė jam skirto namų arešto sąlygų. Ir šis teismo sprendimas, paskelbus šiandieninę nutartį, įsiteisėjo.