 Po išsigandusios moters skambučio į jos butą teko lipti pro langą: ten rastas neteisėtai buvęs vyras

Po išsigandusios moters skambučio į jos butą teko lipti pro langą: ten rastas neteisėtai buvęs vyras

2026-06-12 12:25 kauno.diena.lt inf.

Vėlų ketvirtadienio vakarą Kauno policija sulaukė vienos šilainiškės prašymo padėti iškrapštyti iš jos buto asmenį, kuris neturėjo teisės į jį patekti. Nepaisant to, užsirakino jame iš vidaus ir paliko duryse raktą, atimdamas galimybę jai ten sugrįžti, jeigu ji išdrįstų.

<span>Po išsigandusios moters skambučio į jos butą teko lipti pro langą: ten rastas neteisėtai buvęs vyras</span>
Po išsigandusios moters skambučio į jos butą teko lipti pro langą: ten rastas neteisėtai buvęs vyras / Asociatyvi Regimanto Zakšensko nuotr.

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Tokį pranešimą Bendrasis pagalbos centras užregistravo birželio 11 d. apie 22.30 val. Skambinusioji teigė, kad prasilenkė su minėtu asmeniu, kuris netrukus pažeidė smurto artimoje aplinkoje orderį, draudžiantį jam kurį laiką grįžti į minėtą butą, išeinant iš namų.

Į šį pranešimą suragavusiai policijai, kaip ir tikėtasi, minėtame bute užsirakinęs asmuo durų neatidarė. Dėl ko tradiciškai tokiais atvejais išsikviesti pagalbon ugniagesiai gelbėtojai, atvykę prie šio Baltų prospekto devynaukščio su autocisterna.

Ugniagesiams gelbėtojams atidarius minėto pirmojo aukšto buto langą laužuvu, policijos pareigūnai, patekę jo vidun, ten aptiko neblaivų 1982 m. gimusį vyrą. Jam nustatytas 2,47 promilių girtumas.

Likusią praėjusios nakties dalį minėtas asmuo jau praleido Kauno policijos areštinėje. Jo atžvilgiu pradėta administracinė teisena dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pažeidimo. Už smurto artimoje aplinkoje orderio, kuris, anot policijos atstovės, jam buvo išrašytas tą patį ketvirtadienį, įpareigojimų nesilaikymą jam gresia bauda nuo 80 iki 320 eurų. O, jeigu pabandytų tai pakartoti ir antrą kartą, – nuo 300 iki 780 eurų. Galiausiai galima „prisižaisti“ ir iki baudžiamosios atsakomybės.

Pirminiais duomenimis, buto savininkės ir iš jo policijos su antrankiais išvesto Lietuvos įstatymų pažeidėjo pavardės – tokios pačios.

Šiame straipsnyje:
Kauno specialiosios tarnybos
užsirakino vyras
moters pagalbos šauksmas
daugiabutis

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