Po avarijos judrioje sankryžoje – į medikų rankas

2025-10-24 11:30 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį judrioje Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvių sankirtoje susidūrė du lengvieji automobiliai. Vienai vairuotojai prireikė medikų pagalbos. Avarija sutrikdė eismą.

Ne visiems penktadienis prasidėjo sėkmingai. Kauniečiai užfiksavo eismo įvykį Karaliaus Mindaugo prospekte. Susidūrus dviem automobiliams, į įvykio vietą iškviestos specialiosios tarnybos.

„9.47 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. ir Birštono g. sankryžoje, susidūrė du automobiliai – „Voskwagen“, kurį vairavo moteris (gim. 1983 m.), ir „Karma“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.). Abu vairuotojai blaivūs. Vairuotoja pristatyta į gydymo įstaigą“, – portalui kauno.diena.lt nurodė Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Dėl minėto įvykio eismas šioje centrinėje Kauno vietoje tapo apsunkintas, automobiliai teturėjo vieną eismo juostą pravažiuoti, kol į avariją patekusios transporto priemonės nebuvo patrauktos nuo važiuojamosios kelio dalies.

