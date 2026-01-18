 Po skambučio iš Ispanijos – Kauno tarnybų sujudimas

„Draugas pateko į avariją“
2026-01-18 11:12 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienio paryčiais Lietuvos tarnybos sulaukė skambučio iš Ispanijos bendrojo pagalbos centro. Po jo teko skubiai vykti į Kauno rajono, kur buvo įvykusi eismo nelaimė.

Po skambučio iš Ispanijos – Kauno tarnybų sujudimas / Asociatyvi Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba sekmadienė pranešė apie neeilinį įvykį. Anot jos, sausio 18  d. apie 4 val paryčiais buvau gautas pranešimas iš Ispanijos bendrojo pagalbos centro, kad į jiems paskambino lietuvis (skambutis buvo sujungtas su Lietuvos BPC) ir pranešė, kad jo draugas galimai pateko į eismo įvykį, nurodė koordinates.

Nuvykus nurodytu adresu į Kauno rajone, Zapyškio sen., Vilemų k. esančią Gelžkeliuko g., rastas nuo kelio nuvažiavęs ir sudaužytas automobilis BMW. Automobilyje žmonių nerasta. 

Ugniagesiai apšvietė įvykio vietą. Atliekant žvalgybą aplink įvykio vietą buvo rastas vairuotojas. Jis perduotas medikams, išvežtas į gydymo įstaigą.

Įvykio aplinkybės nustatomos.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
eismo įvykis
avarija
BMW
Ispanijos bendrasis pagalbos centras
Lietuvos BPC
avarija LT

