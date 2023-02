Plačiai nuskambėjęs incidentas: A. Ulvidas papasakojo, kodėl jaučiasi auka

Kauno teisėsaugininkams nelinkus komentuoti, ką jie nustatė tikslinant praėjusio pirmadienio incidento vienoje iš Kauno degalinių, per kurį nukentėjo Algimantas Ulvidas, aplinkybes, po ko buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl fizinio skausmo jam sukėlimo, portalas kauno.diena.lt pakalbino patį nukentėjusįjį. Šokiravo ir kai kurios jo pasakojimo detalės.

Nesupranta, kodėl sumuštas

Kaip jau rašyta, penktadienį Kauno policija pradėjo tik minėtą ikiteisminį tyrimą dėl A. Ulvido sužalojimo. Ir priėmė nutarimą ikiteisminio tyrimo dėl jaunesnės negu šešiolikos metų mergaitės tvirkinimo jo atžvilgiu nepradėti, nenustačius, kad buvo tokios nusikalstamos veikos požymių.

„Tą patį, ką pasakysiu jums, sakiau ir policijai,“ – pradėjo šiandien pokalbį su portalu kauno.diena.lt A. Ulvidas, tikindamas, kad tai patvirtina ir degalinės, kurioje viskas įvyko, vaizdo įrašai, ir jo mobiliojo telefono pokalbių išklotinės.

Anot A. Ulvido, tą paauglę iš pakaunės, su kuria jis atvažiavo tądien į minėtą degalinę, jis pažįsta jau apie metus laiko. Ir ne kartą, jos prašymu, yra parvežęs ją iš Kauno į namus.

Ir tądien ji kelis kartus jam dėl to skambino, rašė ir SMS, tačiau, pasak pašnekovo, jis buvo labai užsiėmęs. Galiausiai jai pavyko pasiekti savo ir jis nuvažiavo jos paimti prie vieno minėtos degalinės kaimynystėje esančio daugiabučio, kuriame gyvena šios paauglės vaikinas, pas kurį ji tada viešėjo.

„Neslėpsiu – ir anksčiau parveždamas namo, jos prašymu, pirkdavau jai skysčio elektroninei cigaretei. Tik prekybos centre „Savas“. O šį kartą čia pat buvo minėta degalinė“, – pasakojo A. Ulvidas. Anot jo, pinigų šiam pirkiniui, kaip visada, paauglė davė pati. Jis niekada nepirko jai minėto skysčio pats, kad nebūtų apkaltintas tokiomis dovanomis nepilnametėms.

O atvykus tądien į minėtą degalinę ir jo keleivei likus laukti automobilyje, A. Ulvido teigimu, jis degalinės viduje sutiko vyrą ir moterį. Ir iš pradžių minėta pora, kurią pašnekovas teigė matęs pirmą kartą, jokių pretenzijų jam neturėjo. Ir netrukus išėjo savo keliais, palikusi jį degalinėje.

Tačiau jam dar nebaigus atsiskaityti už pirkinį, staiga į degalinę vėl įbėgo minėtas vyriškis. Ir nieko nesakęs – tarp judviejų nebuvo jokio dialogo, trenkęs jam kumščiu į akį.

Kai ką nutylėjo, kai ką pagražino?

Anot A. Ulvido, tą patį vakarą Kauno klinikose, į kurias jis buvo pristatytas policijos iš degalinės, jam buvo konstatuoti akiduobės, skruostikaulio bei nosies lūžiai. O dėl jo reakcijos į patirtą traumą bei šios aplinkybes, jis, medikų sprendimu, tą patį vakarą pervežtas į kitos Kauno ligoninės Aleksoto padalinį, iš kurio vėliau išleistas, bet dabar kasdien lankosi jo dienos centre, kur su juo dirba įvairūs specialistai.

„Turiu nedarbingumą iki balandžio vidurio. Ir tikrai dėl to nedalyvausiu suplanuotuose artimiausiuose dviejuose Kauno apylinkės teismo posėdžiuose“, – teigė kaltinamasis jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimu.

Kaip jau rašyta, šiuo metu Kauno apylinkės teisme yra trys A. Ulvido bylos dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo. Vienoje iš jų teisėjas jau išėjo priimti nuosprendžio. Kita, perduota šiam teismui sausio pabaigoje, dar neatversta.

A. Ulvidas neslėpė, kad paauglė, su kuria jis praėjusio pirmadienio vakarą atvažiavo į minėtą degalinę, figūravo ne per seniausiai teismui perduotoje jo byloje. O apie galimą minėtos poros, sutiktos degalinėje, dukrą A. Ulvidas teigė nieko nežinantis.

Jis buvo linkęs akcentuoti, kad labiau šiandien pergyvena dėl tą vakarą į namus vežtos paauglės, kurią, ištempę prievartą iš jo automobilio, jo oponentai atitempė tada į degalinę, o ne dėl savęs, nors, anot medikų, gali nukentėti jo regėjimas viena akimi.

Tiesa, A. Ulvidas buvo linkęs įrodinėti, kad minėta paauglė, jo žiniomis – šešiolikmetė, nors, anot teisėsaugininkų, ji dar neturi šešiolikos. Ir jis nieko neužsiminė apie pareigūnų pradėtą administracinę teiseną dėl tabako ar su juo susijusių gaminių nupirkimo nepilnamečiams. Konstatavus tai pirmą kartą, Administracinių nusižengimų kodeksas grasina bauda nuo 90 iki 180 eurų. O už pakartotinį tokį pažeidimą per metus – nuo 180 iki 280 eurų.

Kuris sprendimas bus pirmiau?

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtą administracinę teiseną nuspręsta pradėti, prokurorui tą patį penktadienį patvirtinus policijos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą A. Ulvido atžvilgiu dėl jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo.

Tuo tarpu A.Ulvido oponentas, trenkęs jam degalinėje į veidą, pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl fizinio skausmo sukėlimo dar neapklaustas.

Kaip jau rašyta, anot policijos atstovės, įtarimas jam dar nepareikštas, nes laukiama medikų išvados dėl A. Ulvido sužalojimo.

Tačiau policijos atstovė paneigė viešoje erdvėje šio asmens išsakytus žodžius apie esą degalinės, kurioje po incidento buvo užrakintas A. Ulvidas, jam planuojamą nemažą ieškinį dėl priverstinės prastovos, pareigūnams forminant įvykio aplinkybes.

Anot policijos atstovės, jos kolegoms, tikslinusiems įvykio aplinkybes, pasiteiravus to pačios degalinės atstovų, šie teigė, kad neturi pretenzijų nei dėl viešosios tvarkos pažeidimo tą vakarą jų patalpose, nei dėl patirtų dėl to nuostolių.

Kaip jau rašyta, kol kas Kauno apylinkės teismas, į kurį kreiptasi po incidento degalinėje dėl kardomosios priemonės A. Ulvidui sugriežtinimo, nes jis pažeidė vieną iš ligšiolinių draudimų – nebendrauti su jaunesnėmis negu šešiolikos metų mergaitėmis, uždedant jam apykoję ir uždraudžiant nuo 6 iki 21 val. išeiti iš namų ir bendrauti ar ieškoti ryšių su visomis nepilnametėmis iki 18 metų, dar neapsisprendė, kada nagrinėti šį prokuroro prašymą.

Panašu, kad dėl problemų organizuojant dėl to atskirą posėdį linkstama prie sprendimo nagrinėti šį prašymą per suplanuotą kovo 8-osios posėdį, nors A. Ulvidas tikina, kad dėl to turimo nedarbingumo jame nedalyvaus.

Tačiau, kaip jau užsiminta, balandžio 3-ąją planuojamas teismo sprendimas vienoje iš A. Ulvido bylų, kurioje prokuroras prašo įkalinti jį dvejiems metams ir dešimčiai mėnesių suimant teismo salėje.