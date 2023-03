Po fiasko degalinėje kontratakuoti bando ir A. Ulvidas: kol kas teisėsauga šoka pagal jo dūdelę

Kauno apylinkės teismui šiandien nepavyko išnagrinėti prieš dešimt dienų prokuroro pateikto prašymo dėl apykojės uždėjimo Algimantui Ulvidui, kuris pažeidė draudimą bendrauti su jaunesnėmis negu šešiolikos metų mergaitėmis. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, motyvuodamas per minėtą incidentą degalinėje patirtu sužalojimu, esą paaštrinusiu jo turimą psichikos sutrikimą, skandalingasis „skaistuolis“ bandys sustabdyti ir balandžio 3-ąją planuojamą teismo sprendimą kitoje jo byloje dėl minėto amžiaus mergaičių tvirkinimo šokant joms nuogai išsirengus.

Beveik šachmatų partija

Kaip pranešė Kauno apylinkės teismo atstovė šiandien planuotas posėdis vienoje iš trijų šiuo metu jų teisme esančių A. Ulvido bylų, kurioje turėjo būti nagrinėtas minėtas prokuroro prašymas, buvo atšauktas teisiamojo advokatui pranešus, kad jo ginamasis iki kovo 13-osios turi nedarbingumą. Kaip jau rašyta, ši netrukus 48-erių sulauksiančio A. Ulvido byla šiuo metu yra didžiausia savo apimtimi. Ją sudaro 22 tomai, o kaltinamojo akto apimtis – 661 lapas. Šioje byloje nukentėjusiomis pripažintos 25 minėto amžiaus mergaitės, nors ikiteisminio tyrimo metu tokių buvo nustatyta apie pusantro šimto, tačiau dėl įvairių priežasčių joms nebuvo suteiktas nukentėjusiųjų statusas.

Atšaukus šiandieninį posėdį dėl A. Ulvido ligos, planuojama prie prokuroro prašymo nagrinėjimo grįžti kovo 20-ąją, kada numatytas dar vienas posėdis šioje byloje. Be to, iki jo teismas bandys išsiaiškinti su nedarbingumą A. Ulvidui išdavusiais medikais, ar jis tikrai negali dalyvauti teismo posėdžiuose.

Tuo tarpu pats A. Ulvidas šiandien portalą kauno.diena.lt tikino, kad dalyvauti teismo posėdžiuose negali, nes vartoja stiprius slopinamuosius vaistus, kuriuos jam skyrė vienas Kauno klinikų padalinys, kuriame jis šiuo metu gydosi Utenos teismo medicinos psichiatrų jam nustatytą psichikos sutrikimą. Būtent šio padalinio specialistai, A. Ulvido teigimu, jam ir išdavė nedarbingumą, kuris turėtų būti tęsiamas iki balandžio 7-osios – datos, iki kurios jis privalo kasdien lankytis šio padalinio dienos centre.

Anot A. Ulvido, dėl šios priežasties jis su advokatu prašys, kad Kauno apylinkės teismas stabdytų balandžio 3-iąją planuojamą nuosprendžio paskelbimą kitoje jo byloje, prašant skirti jam pakartotinę psichiatrinę ekspertizę, nes, anot A. Ulvido, dabar jį gydančių psichiatrų teigimu, jis negali valdyti jam diagnozuoto psichikos sutrikimo.

Kaip jau rašyta, šioje byloje prokuroras prašė skirti A. Ulvidui dvejų metų ir dešimties mėnesių įkalinimą, suimant jį teismo salėje.

Stringa ir linčo teismo byla

Jeigu Kauno apylinkės teismas tenkintų A. Ulvido prašymą dėl minėto nuosprendžio paskelbimo atšaukimo, jo sužalojimo vasario 20-osios pavakarę Pramonės prospekto degalinėje byla, ko gero pasiektų, šį teismą greičiau negu jis išgirstų dar vieną nuosprendį.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtoje byloje, pradėtoje dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, šešeriais metais už A. Ulvidą jaunesniam asmeniui yra pareikštas įtarimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Remiamasi gauta medikų išvada dėl A. Ulvidui tada padaryto būtent tokio sužalojimo.

Kaip jau rašyta, anot A. Ulvido, nuo gauto smūgio kumščiu į akį, jam sulaužyta, kaip konstatavo Klinikų medikai, akiduobė, skruostikaulis bei nosis.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pareiškus įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, įtariamasis duoti parodymus atsisakė. Be to, šis 1981 m. gimęs kaunietis – jau ne kartą teistas. Ir užsienyje, ir Lietuvoje. Tačiau šie jo teistumai jau yra išnykę.

Nors šią bylą jau būtų galima perduoti teismui, A. Ulvidas prašo palaukti, kol bus baigtas jo gydymas. Tada jis ketina pareikšti savo skriaudikui ir ieškinį.

Portalui kauno.diena.lt A. Ulvidas patikslino, kad prašys ir turtinio atlygio dėl patirtų išlaidų gydantis, ir moralinio. Pastarąjį jis sieja su medikų nuogąstavimais, kad gali prarasti regėjimą dešinia akimi.

Kažkas meluoja

Kaip jau rašyta, po plačiai nuskambėjusio incidento minėtoje degalinėje Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą tik dėl A. Ulvido sužalojimo. Ir priėmė nutarimą ikiteisminio tyrimo dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo jo atžvilgiu nepradėti, nenustačius, kad buvo tokios nusikalstamos veikos požymių.

Kaip po šio policijos sprendimo portalui kauno.diena.lt teigė A.Ulvidas, ir pareigūnams jis pasakojo tą patį – kad tada tik eilinį kartą vežė vieną penkiolikmetę iš pakaunės, jos prašymu, į namus. Ir, taip pat jos prašymu, sustojo tada degalinėje nupirkti jai skysčio elektroninei cigaretei. O ten sutiko iki tol nematytą vyrą su tokia pačia moterimi, kurie iš pradžių visai į jį nereagavo. Tačiau po kurio laiko vyriškis grįžo ir, nieko nesakęs, trenkė jam kumščiu. Kaip jau žinoma, po to, kai pamatė A. Ulvido automobilyje jo laukusią minėtą penkiolikmetę.

Oficialiai nepatvirtintais duomenimis, ji yra minėtos poros dukters draugė, o tuo pačiu ir nukentėjusioji vienoje iš A. Ulvido bylų. Tačiau ir pati penkiolikmetė, portalo kauno.diena.lt duomenimis, yra susijusi su ne per seniausiai Kauno apylinkės teismui perduota trečiąja A. Ulvido byla dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo.

Įtariamasis A. Ulvido sužalojimu kai kurioms žiniasklaidos priemonėms yra teigęs, kad trenkė jam kumščiu po to, kai pagarsėjęs mergaičių tvirkintojas esą jam į klausimą, kur jis vežasi penkiolikmetę, atrėžęs, jog į mišką. Esą tokiu veiksmu jis bandęs A. Ulvidą sulaikyti ir nuo to, ir, kol atvyks jo iškviesta policija.

Po minėto incidento, per kurį paaiškėjo, kad A. Ulvidas pažeidė vos prieš dešimt dienų jam atnaujintą draudimą bendrauti su šešiolikos nesulaukusiomis mergaitėmis, prokuroras paprašė teismo skirti A. Ulvidui intensyvią priežiūrą, uždedant jam apykoję ir uždraudžiant nuo 6 iki 21 val. išeiti iš namų, jog jis negalėtų lankytis prie mokyklų, gimnazijų ar kitų ugdymo įstaigų. Be to, uždrausti bendrauti ar ieškoti ryšių su visomis nepilnametėmis iki 18 metų, nes A. Ulvidas tikina, kad nesugeba atskirti mergaičių amžiaus ir ar šios jam sako tiesą apie savo metus.

Kol teismas šio prokuroro prašymo neišnagrinėjo, A. Ulvidas privalo laikyti anksčiau jam skirtų kardomųjų priemonių – įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš gyvenamosios vietos, papildomai įpareigojant jį nesilankyti prie mokyklų, progimnazijų ar gimnazijų ir nebendrauti jokia forma bei neieškoti ryšių su moteriškos lyties atstovėmis iki šešiolikos metų bei nukentėjusiosiomis jo bylose.